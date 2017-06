Samsung a remarqué assez tardivement que l’un de ses employés a volé plus de 8400 téléphones

D’après The Investor, un employé de Samsung s’est servi de son handicap pour pouvoir dérober sans problème 8474 smartphones, ce qui équivaut à une somme dépassant les 632 000 euros.

Cet employé de Samsung est allé plus loin que l’homme qui a volé 100 iPhone au Coachella Festival. Il lui a fallu deux ans pour voler plus de 8000 téléphones. Si le voleur s’est fait prendre tardivement c’est parce qu’il pouvait contourner le système de sécurité grâce à son fauteuil roulant électrique.

Cet employé de Samsung n’était pas contrôlé avant de sortir de son lieu de travail

Pas de portique de sécurité pour l’homme qui travaillait à Suwon, en Corée du Sud, depuis 2010. En effet, son handicap l’obligeait à être sur un fauteuil roulant donc il n’avait pas à passer le scanner électronique. Cela lui a permis de ne pas être arrêté par la police avant septembre 2016. Ainsi, il a pu dérober 8474 smartphones. Si Samsung a compris qu’il y avait un vol d’une grande ampleur au sein de l’une de ses usines, c’est tout simplement parce qu’il était inscrit « Not for sale » (« Ne peut être vendu ») sur des batteries à destination du Vietnam. Le butin est estimé à 800 millions de wons soit un peu plus de 632 700 euros. D’après la police, l’homme aurait fait ça pour rembourser une dette de jeu de 900 millions de wons (environ 710 000 euros). Il était proche du but, il lui aurait fallu voler encore 1000 téléphones à peu près. Pour le moment, nous ne connaissons pas la sentence à son égard et pour info, Lee Jae-yong, vice-président de Samsung Electronics, a aussi été arrêté par la police mais pour corruption.

Que pensez-vous de cette affaire ? Dites-le nous dans les commentaires !