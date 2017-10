Les Russes n’auront peut-être plus droit à Facebook d’ici 2018

La nouvelle loi russe pourrait bien mettre Facebook dans l’embarras, le pays des tsars impose désormais au réseau social de stocker des données sur les serveurs russes.

On ne s’en rend peut-être pas compte, mais la Russie compte déjà un bon nombre de restrictions. Tout comme la Chine, le pays continue sans cesse de durcir son contrôle sur les pages du web. Les élections présidentielle étant proches (mars 2018), le pays décide d’interdire l’usage des réseaux privés virtuels (VPN), un système qui permet aux Russes de détourner la censure. Le pays slave a censuré plus de 275 000 pages web depuis 5 ans et maintenant, Facebook se retrouve menacé de censure s’il n’accepte pas de stocker les données des utilisateurs directement sur les serveurs russes. Cette menace tombe à pic, juste après que Facebook ait annoncé qu’il allait remettre plus de 3 000 publicités de propagande au Congrès américain, pour qu’une enquête soit menée.

Plus de Facebook en Russie ?

Moscou a donc pris fini par menacer le réseau social de censure, si ce dernier ne partageait pas les données des utilisateurs. Alexander Sharov, le directeur de l’agence nationale de surveillance des télécommunications, le Roskomnadzor, a récemment déclaré : « La loi doit être respectée par tous. […] Soit nous ferons respecter la loi, soit l’entreprise cessera de fonctionner sur le territoire de la fédération russe, comme cela est malheureusement arrivé à LinkedIn. Aucune exception n’est envisageable. ». L’agence reste formelle, elle ne fera pas d’exception pour Facebook, même si ce dernier est très utilisé dans le pays : « Nous savons bien que Facebook compte un nombre important d’utilisateurs [en Russie] mais nous savons aussi qu’il ne s’agit pas d’un service unique et qu’il existe d’autres réseaux sociaux »

Twitter s’est quant à lui déjà incliné face à la mère Patrie, le réseau social s’engage à stocker les données des utilisateurs sur les serveurs du pays. Pour information, le réseau social approuve d’ores et déjà 55% des demandes de suppression de contenus du gouvernement russe.

Que pensez-vous de cette affaire ? Dites-le nous en commentaire !