Rentrée : les meilleures applications !

C’est la rentrée et de plus en plus d’étudiants possèdent un smartphone. Voici une sélection des 3 applications indispensables pour bien commencer l’année !

Nous vous proposons donc une application pour bien s’organiser, une autre qui permet d’obtenir de l’aide lorsque l’on est en difficulté et enfin une véritable archive de tous les cours dans toutes les matières du CP à la terminale.

L’application pour bien s’organiser

Parce que la vie d’un étudiant est faite de choses à noter, de listes et autres projets à partager, la première appli de notre sélection n’est autre que Wunderlist. Cette application a tout ce qu’il faut pour vous permettre de vous organiser, voici quelques une de ses fonctionnalités :

• Permet de créer toutes les listes dont vous avez besoin et d’y accéder à partir de votre

téléphone, votre tablette et votre ordinateur

• Permet de partager facilement les listes et de collaborer avec votre famille, vos amis et vos collègues

• Permet d’entamer des conversations relatives aux listes de tâches

• Permet de joindre des photos, des PDF, des présentations, etc.

• Permet de partager le travail et de déléguer des tâches

• Grâce à la fonction de rappel, vous n’oublierez plus jamais les dates importantes

• Organisez vos projets chez vous, au bureau et partout en utilisant les dossiers

Téléchargez Wunderlist dans le Play Store

L’application pour avoir de l’aide

La seconde application que nous avons choisi est snapSchool, qui propose un système d’entraide vraiment bien mis en œuvre qui permettra à chacun d’obtenir de l’aide sur les exercices qui posent problème.

Le principe de snapSchool est très simple :

1. On prend en photo l’exercice qui pose problème

2. On partage la photo à la communauté snapSchool

3. On reçoit une notification dès qu’il y a une réponse

Attention, il ne s’agit pas ici de poster tous ses devoirs et d’attendre qu’ils soient faits à notre place. Il faudra également aider les autres pour pouvoir être aidé à son tour. Téléchargez snapSchool dans le Play Store

Tous les cours officiels dans une série d’applications

Notre dernier choix ne se porte pas sur une application mais plutôt sur une série d’applications par l’éditeur Educlever, qui vous donneront accès à tous les cours officiels du CP à la terminale et ce pour chaque matière. Le tout est gratuit et pourra être consulté à la demande sur simple inscription.

N’hésitez pas à visiter le site cours.fr pour retrouver toutes les informations. Téléchargez les applications Educlever sur le Play Store.