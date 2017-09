RED by SFR propose toujours son forfait illimité à 10 euros avec 30 Go au lieu de 1 Go

Vous pouvez toujours souscrire au forfait à 10 euros de RED by SFR qui inclut 30 Go d’Internet au lieu de 1 Go. Cette offre est valable jusqu’au 02/10/2017 inclus.

Oui, il est possible d’avoir autant de Go à ce prix grâce à RED by SFR. 30 Go, c’est énorme, ça vous permettra de surfer confortablement sur Internet sans compter. Si vous avez l’habitude de voyager, sachez que vous aurez à votre disposition 3 Go d’Internet par mois depuis l’Union européenne et les DOM.

Vous pourrez passer autant de coups de fil que vous voudrez puisque les appels sont illimités vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM (hors Mayotte). Ils le sont aussi depuis l’Union européenne et les DOM. Vous envoyez beaucoup de SMS et de MMS ? Alors ce forfait est fait pour vous puisqu’ils sont illimités vers tous les opérateurs en France métropolitaine ainsi que depuis l’Union européenne et les DOM.

Vous lisez beaucoup de magazines et de quotidiens ? Vous aurez accès à une sélection complète de titres grâce à SFR Presse.

Forfait RED by SFR 30Go à 10 euros : une offre complète à petit prix

Cet abonnement RED by SFR comprend :

• Les appels illimités vers tous les mobiles et fixes en France métropolitaine et DOM

• Les SMS et MMS illimités vers tous les opérateurs en France métropolitaine

• 30 Go de data au lieu de 1 Go en très haut débit

• Appels, SMS/MMS illimités et 3 Go de data supplémentaires depuis l’Union européenne et les DOM

• SFR Presse

Pour profiter de cette offre, il vous suffit de cliquer sur ce lien.

