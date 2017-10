RED by SFR : forfait 5h + 50 Mo à seulement 5 euros !

Pour les mobinautes qui consomment peu et qui ne veulent pas vider leu portefeuille, RED by SFR a pensé à vous en lançant un forfait 5h + 50 Mo à 5 euros par mois ! Cette offre est valable jusqu’au 30 octobre inclus.

Comme son nom l’indique, le forfait 5h + 50 Mo de RED by SFR inclut 5h d’appels vers tous les opérateurs fixes et mobiles métropolitains. Les SMS et les MMS sont illimités vers tous les opérateurs en France métropolitaine. C’est idéal pour ceux qui préfèrent textoter. Plus besoin de compter avec cet abonnement.

Pour aller sur Internet et profiter du très haut débit avec la 4G, le forfait 5h + 50 Mo de RED by SFR met à votre disposition 50 Mo d’Internet.

Toute l’année cet abonnement vous fera profiter de 5h d’appels, des SMS/MMS illimités et des 50 Mo de data depuis l’Union européenne et les DOM. S’il vous arrive de voyager en dehors de la France métropolitaine, vous serez heureux de pouvoir communiquer avec vos amis, votre famille ou encore vos collègues.

Vous aimez lire la presse ? Alors cet abonnement de RED by SFR est encore plus fait pour vous puisqu’il comprend le service SFR Presse. Vous aurez accès à une sélection de titres variés comme l’Express ou encore Libération.

RED by SFR 5h + 50 Mo à 5 euros par mois : une offre à saisir si on consomme peu !

Ce forfait sans engagement comprend :

• 5h d’appels vers tous les opérateurs fixes et mobiles métropolitains

• SMS et MMS illimités vers tous les opérateurs en France métropolitaine

• 50 Mo de data

• 5h d’appels, SMS/MMS illimités et 50 Mo d’Internet depuis l’Union européenne et les DOM

• SFR Presse

RED by SFR propose encore une offre très avantageuse. Le MVNO réussit à toucher toutes les catégories d’utilisateurs avec ses forfaits.

Pour profiter de cette offre, cliquez sur ce lien.

Vous n’arrivez pas à en profiter ? Laissez-nous un commentaire, nous reviendrons rapidement vers vous.