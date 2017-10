Quelles sont les box ADSL les plus avantageuses en 2017 ?

Le forfait ADSL constitue pour certains la meilleure option pour bénéficier d’une connexion internet rapide. En effet, certaines zones ne sont pas encore couvertes par l’internet très haut débit, d’où la nécessité de s’adapter à la réalité. En tout cas, pour vous aider à choisir la box ADSL qui vous convient le mieux, nous vous invitons aujourd’hui à lire ce comparatif.

Bouygues Telecom Bbox ADSL

Le forfait Bouygues Telecom Bbox ADSL est un abonnement internet intéressant. Pour moins de 5 € par mois, cette offre donne accès à internet grâce au protocole ADSL avec un débit descendant théorique de 15 Méga et ascendant de 1 Méga. Cette formule proposée par Bouygues Telecom nécessite un engagement de 24 mois garantissant une connectivité stable. Elle peut être dégroupée pour s’adapter aux besoins de l’abonné. Un bouquet TV de 150 chaînes est au rendez-vous dont 36 chaînes en HD. Un média center et un disque dur de 40 Go sont également fournis. Le forfait Bouygues Telecom Bbox ADSL inclut des appels téléphoniques vers les fixes de France et vers l’étranger.

SFR Box Power Plus ADSL

La box internet SFR Box Power Plus ADSL est une offre complète. Pour moins de 40 € par mois, elle met à disposition une connectivité ADSL de qualité pour que l’abonné puisse surfer le web de manière confortable. Ce forfait nécessite un engagement de 12 mois et peut être dégroupé selon les besoins. On dispose en outre d’un bouquet TV de 240 chaînes. En ce qui concerne les appels téléphoniques, ils sont illimités vers les fixes et mobiles de France. Tel est également le cas de la communication voix vers l’étranger. Ce forfait ADSL est proposé avec un disque dur de 120 Go et un média center pour une expérience multimédia prenante.

Free Freebox Revolution ADSL

Le forfait Free Freebox Revolution ADSL est une box internet offrant une connexion ADSL avec un débit descendant jusqu’à 15 Méga et jusqu’à 1 Méga en upload. 277 chaînes TV sont incluses et il est possible d’effectuer un dégroupage. Les appels vers les mobiles et les fixes de France sont illimités, tout comme les appels vers l’international. Sans engagement, cette formule procure une grande liberté dans la mesure où l’on peut la résilier à tout moment. Un service de stockage en ligne de 10 Go est au rendez-vous. À cela s’ajoute un disque dur de 250 Go.

Orange Livebox Play ADSL

Ce forfait ADSL promet un débit de 15 Méga en download et de 1 Méga en upload. Pour moins de 35 € par mois, le forfait Orange Livebox Play ADSL permet de surfer rapidement sur internet en illimité. Sa souscription ne nécessite aucun engagement, d’où la possibilité de changer de formule d’abonnement à chaque fois qu’on le souhaite. Un bouquet TV de 160 chaînes dont 40 en HD est au programme. À cela s’ajoute un disque dur de 450 Go ainsi qu’une capacité de stockage en ligne de 10 Go. Cette box inclut 2 boîtiers et un média center particulièrement intéressant.

Coriolis Box ADSL Maxi

Le forfait Coriolis Box ADSL Maxi est une offre adaptée aux besoins des utilisateurs dont la consommation en data est élevée. Il met à disposition bien évidemment une connectivité ADSL avec un débit descendant de 25 Méga et ascendant de 1 Méga. Pour pouvoir l’utiliser, il est nécessaire de s’engager sur 12 mois. Les appels téléphoniques vers les fixes ainsi que les mobiles de France sont illimités, tout comme la communication voix vers l’étranger. Pour moins de 17 € par mois, ce forfait avantageux peut être dégroupé.

Êtes-vous particulièrement intéressé par l’un de ces forfaits ?