Quelle tablette blanche acheter ?

Vous désirez vous offrir une nouvelle tablette ? Et vous êtes particulièrement intéressé par les ardoises de couleur blanche ? Voici une sélection de produits qui peuvent vous satisfaire.

Archos 101b Xenon

Parfaite en même temps pour le divertissement et le travail, l’Archos 101b Xenon vous sera d’une grande utilité. Sa configuration technique vous permet de tout faire en mobilité. En effet, cette tablette Android est dotée d’un processeur MediaTek MT8321 dont les deux cœurs cadencés à 1.3 GHz sont largement suffisants pour exécuter des applications telles qu’une feuille de calcul ou encore un fichier vidéo. Puisqu’on parle de cette caractéristique, sachez que cette tablette Archos est équipée d’une mémoire vive de 1 Go. À cela s’ajoute un écran LCD de 10 pouces en définition HD (1280 x 800 pixels). Pour la photo, le terminal propose un APN dorsal de 2 millions de pixels ainsi qu’une caméra frontale de 0.3 million de pixels.

Asus ZenPad 10 Z300M-6B059A

L’Asus ZenPad 10 Z300M-6B059A est une tablette de 10 pouces qui conviendra aux utilisateurs à la recherche d’un appareil facile d’utilisation, mais efficace. Dotée d’une performance correcte, elle vous offre la possibilité de rester connecté grâce à son module WiFi. En plus, elle est équipée d’une puce Bluetooth 4.0. La ZenPad 10 Z300M-6B059A arbore une dalle LED d’une définition de 1280 x 800 pixels. Grâce à la densité de 149 pixels par pouce de l’affichage, il vous sera possible de visionner des contenus qui requièrent une configuration graphique avancée. Cette tablette Android est propulsée par une batterie Li-Po de 4680 mAh et propose une mémoire de stockage interne de 64 Go.

Asus ZenPad 3s 10 Z500M 64Go

Dotée d’une performance extraordinaire, l’Asus ZenPad 3s 10 Z500M 64Go Blanc vous permettra d’accomplir différentes sortes de tâches en mobilité. Elle dispose d’un processeur MTK MT8176 hexa-core cadencé à 2.1 GHz. S’y ajoute une mémoire vive dont la capacité est de 4 Go. Fonctionnant sous Android, cette tablette de 10 pouces vous sera utile pour profiter des applications proposées sur la boutique en ligne Play Store. Côté affichage, son écran LED arbore une définition de 2048 x 1536 pixels. Pour l’alimentation, il est question d’une batterie Li-Po de 5900 mAh qui assure une autonomie de 9 heures. Le volet photo est servi par un APN de 8 millions de pixels et par une webcam de 5 millions de pixels.

Lenovo Tab 2 A10-30 32Go

La Lenovo Tab 2 A10-30 32Go Blanc est une tablette impressionnante dans tous les domaines. Équipée d’un processeur Qualcomm MSM8909 quad-core cadencé à 1.3 GHz, elle comporte une RAM de 2 Go afin de la rendre réactive en toutes circonstances. En outre, elle embarque une dalle LED de 10 pouces en définition HD (1280 x 800 pixels). Cette tablette vous promet une expérience photographique prenante grâce à son APN dorsal de 5 millions de pixels doté de fonctionnalités pratiques telles qu’un autofocus. Les passionnés de selfies ne sont pas en reste étant donné la présence d’un APN frontal de 2 millions de pixels. Côté alimentation, il est question d’une batterie Li-Ion de 7000 mAh.

Alcatel Pixi 3 7 pouces

Une tablette de 7 pouces dotée d’une ergonomie au top, l’Alcatel Pixi 3 7 Pouces Blanc vous fascinera par son design à la fois élégant et sobre. Côté technique, elle embarque un processeur MediaTek MT8127 quad-core épaulé par 512 Mo de RAM pour que vous puissiez bénéficier d’un fonctionnement fluide. Sa dalle TFT adopte une définition de 1024 x 600 pixels afin de vous procurer un large confort visuel. Cette tablette Alcatel est dotée d’une mémoire de stockage interne de 4 Go que l’on peut étendre avec une carte micro SD d’une capacité jusqu’à 32 Go.

Êtes-vous intéressé par l’une de ces tablettes ?