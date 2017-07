Quelle tablette Asus acheter ?

Asus est une marque très connue dans l’univers de la technologie de pointe. En plus de ses célèbres gammes d’ordinateurs, elle conçoit des smartphones et des tablettes. Cette fois-ci, nous allons particulièrement nous intéresser aux ardoises de la firme taïwanaise. Chaque tablette Asus propose des caractéristiques séduisantes.

Asus Transformer Book T100 32Go Noir

L’Asus Transformer Book T100 32Go Noir est idéale pour le divertissement et la production grâce à sa bonne configuration technique. Cette tablette Windows vous permettra de naviguer sur la toile en tout confort. Comme processeur, elle dispose d’une puce quad-core dont la fréquence d’horloge est de 1.3 GHz. Une mémoire vive de 2 Go s’ajoute à celle-ci pour que la navigation soit fluide que ce soit sur la toile ou dans les menus. Pour la partie graphique, cette tablette Asus est dotée d’un écran LED de 10.1 pouces d’une définition de 1366 x 768 pixels avec une densité de 155 pixels par pouce. Sa capacité de stockage interne est de 32 Go.

Asus MeMo Pad HD 7 Noir

Avec son design discret, l’Asus MeMo Pad HD 7 Noir vous accompagnera partout. Elle propose une fiche technique correcte pour que vous ne manquiez de rien lors de vos déplacements, entre autres. Il est notamment question d’un processeur quad-core de 1.2 GHz épaulé par 1 Go de RAM. Dotée d’une dalle de 7 pouces, cette tablette Android est parfaite pour le divertissement et la lecture de texte. Pour cela, vous avez droit à une résolution HD (1280 x 800 pixels). Pour couronner le tout, l’Asus MeMo Pad HD 7 est équipée d’un APN de 5 millions de pixels. Sa batterie Li-Po peut l’alimenter pendant 10 heures en mode multimédia.

Asus ZenPad 10 32Go Blanc

Une tablette complète et pas chère, l’Asus ZenPad 10 32Go Blanc vous sera d’une grande utilité. Équipée d’un emplacement pour carte SIM, elle vous permet d’effectuer un appel téléphonique et de surfer sur internet en mobilité. Pour le processeur, il est question d’un Intel Atom x3-C3230RK quad-core dont la fréquence d’horloge est de 1.8 GHz. Celui-ci est couplé avec une RAM de 2 Go. En ce qui concerne l’affichage, cette tablette Android arbore une dalle de 10.1 pouces en définition HD (1280 x 800 px). Elle comporte en outre un appareil photo de 2 millions de pixels. Son alimentation est fournie par une batterie Li-Po de 4890 mAh.

Asus ZenPad 10 Z300M-6L023A Blanc

L’Asus ZenPad 10 Z300M-6L023A Blanc vous offre une expérience utilisateur unique. Proposant une configuration technique de qualité, elle est fluide et vous permettra de découvrir les meilleurs d’Android. En effet, elle est dotée d’un processeur Mediatek 8163. Il s’agit d’une puce quad-core cadencée à 1.3 GHz. À cela s’ajoute une mémoire vive de 2 Go. En ce qui concerne l’affichage, cette tablette Asus embarque une dalle de 10.1 pouces d’une définition de 1280 x 800 pixels. Les passionnés de photo ont à leur disposition un APN dorsal de 5 millions de pixels et une webcam de 2 millions de pixels.

Asus ZenPad 3s 10 Z500M 64Go Blanc

L’Asus ZenPad 3s 10 Z500M 64Go Blanc vous accompagnera en toutes circonstances. Pour la partie technique, elle propose un processeur MTK MT8176 hexa-core cadencé à 2.1 GHz. Celui-ci est épaulé par une RAM de 4 Go. Son affichage est pris en charge par une dalle LED de 9,7 pouces d’une définition de 2048 x 1536 pixels. Pour vous permettre de sauvegarder le maximum de données, l’Asus ZenPad 3s 10 Z500M 64Go Blanc dispose d’une mémoire de stockage interne de 64 Go. Pour couronner le tout, elle propose un APN dorsal de 8 millions de pixels et une webcam de 5 millions de pixels.

Dites-nous en commentaire la tablette Asus de votre choix parmi ces modèles !