Quelle montre connectée or choisir ?

Vous hésitez entre plusieurs modèles de smartwatches ? Nous vous invitons alors à consulter ce comparatif qui vous permettra peut-être de trouver votre montre connectée or.

Samsung Gear 2 Or

Unique en son genre, la Samsung Gear 2 Or est idéale pour les personnes à la recherche d’une montre connectée élégante et fonctionnelle. Dotée d’une autonomie de 6 jours, elle vous donne la possibilité de rester connecté en toute circonstance. Cette montre connectée Samsung est compatible Android, soit le système d’exploitation mobile le plus utilisé sur le marché. Disposant d’un module Bluetooth 4.0, elle peut être appairée avec un smartphone doté d’une puce adaptée, quelle que soit la marque de celui-ci. Grâce à son écran AMOLED de 320 x 320 px, la Gear S2 affiche vos notifications d’appels, de SMS/MMS et de réseaux sociaux.

Pebble Time Round 14mm Bracelet Mesh Or Rose

Consultez rapidement vos notifications sur la Pebble Time Round 14mm Bracelet Mesh Or Rose. Dotée d’un écran couleur de 1.2 pouce adoptant la technologie LCD, elle vous permet de gérer vos appels, SMS/MMS ainsi que vos emails grâce aux notifications émises. À noter que les fonctions de ce wearable ne se limitent pas qu’à celles-là. De plus, elle offre une autonomie de 2 jours. On notera aussi que la Pebble Time Round 14mm Bracelet Mesh Or Rose propose une fonctionnalité d’analyse du sommeil. Pour ce qui est de la compatibilité, vous pouvez l’appairer avec un smartphone Android ou iOS.

Huawei Watch Elite Or Cuir

Si vous êtes à la recherche d’une montre connectée élégante dotée de fonctions pratiques, la Huawei Watch Elite Or Cuir est faite pour vous. Son design proche d’une tocante ordinaire lui procure un charme extraordinaire qui ne passera pas inaperçu par vos entourages. Dotée d’un écran AMOLED tactile couleur de 1.4 pouce d’une définition de 400 x 400px, elle affiche les notifications d’appels, de SMS/MMS et d’activités sur les réseaux sociaux. La Huawei Watch Elite Or Cuir est en outre équipée de capteurs qui sont indispensables pour la bonne évaluation des activités physiques. Pour cela, il est question notamment d’un cardiofréquencemètre et d’un podomètre.

Huawei TalkBand B2 Or

La Huawei TalkBand B2 Or est une montre intelligente qui vous permet de rester connecté en toute circonstance. Conçue pour vous accompagner jour et nuit, elle vous sera utile à la maison, au bureau, pendant les séances de footing, lors d’un voyage ou des entraînements dans un centre de remise en forme, etc. Cette smartwatch comporte des capteurs qui vous offrent la possibilité de contrôler vos activités physiques, notamment la qualité du sommeil et le nombre de pas. Sachez que cette montre connectée Huawei dispose d’un écran de 0.7 pouce dont la résolution est de 88 x 188 px. Par ailleurs, elle émet des notifications d’appels et de SMS.

Jawbone UP2 Rope Or

Le Jawbone UP2 Rope Or est un bracelet connecté qui n’a rien à envier à ses concurrents. Compatible Android et iOS, il vous offre une performance incroyable qui se traduit notamment par son autonomie de 10 jours. Ne pesant que 25 grammes avec une dimension de 1.15 x 22 cm, il est pratique et ne risquera jamais de vous embarrasser. Sachez que le Jawbone UP2 Rope Or est équipé d’un écran LCD tactile. Il est en mesure de compter le nombre de pas et d’analyser la qualité du sommeil. Si vous recherchez ainsi une montre connectée or pas cher et très pratique, ce modèle vous conviendra !

Laquelle de ces montres connectées or comptez-vous choisir ?