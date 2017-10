Quelle box fibre à moins de 20 euros prendre en ce moment ?

Vous ne savez pas quelle box fibre à moins de 20 € choisir actuellement ? Ce comparatif vous aidera à y voir plus clair dans un contexte où les offres des opérateurs pullulent sur un marché de plus en plus concurrentiel.

RED Box Série spéciale

Le forfait RED Box Série spéciale est une formule particulièrement intéressante. Pour seulement 10 € par mois, il donne accès à une connexion fibre optique dont le débit descendant est de 100 Méga. Cette box fibre vous permettra d’envoyer des fichiers lourds grâce à internet au vu de son débit ascendant jusqu’à 50 Méga. Elle comprend des appels téléphoniques vers la France métropolitaine et l’étranger. Le forfait RED Box Série spéciale est mis à disposition avec deux boîtiers. Il peut être dégroupé et sa souscription ne nécessite aucun engagement dans le temps. Ce qui en fait un abonnement parfait pour ceux qui changent régulièrement de formule d’abonnement.

Bouygues Telecom Bbox Miami Fibre

La box Bouygues Telecom Bbox Miami Fibre est une offre internet domestique pas cher. Elle donne accès à une connectivité par fibre optique dont le débit descendant peut atteindre 1 Giga, contre 250 Méga pour l’ascendant. Cet abonnement avec engagement de 12 mois inclut des chaînes TV HD qui vous permettront de vous divertir à tout moment et de vivre une expérience multimédia prenante. D’ailleurs, un disque dur de 16 Go est proposé pour le stockage des vos documents. Le forfait Bouygues Telecom Bbox Miami Fibre comporte un service téléphonique donnant la possibilité d’appeler vers les fixes et mobiles de France métropolitaine de manière illimitée. La communication voix vers certaines destinations étrangères (USA, DOM, Chine, Singapour, Canada…) est également illimitée.

SFR Starter Fibre

Un forfait complet, la box SFR Starter Fibre combine les offres internet, TV et téléphone. Pour la data, l’utilisateur bénéficie d’une connexion internet par fibre optique avec un débit jusqu’à 200 Méga en download et jusqu’à 50 Méga en upload. Cet abonnement nécessite un engagement sur 12 mois, soit un an. Il vous permet d’appeler vers les fixes et mobiles de France métropolitaine en mode illimité. Tel est également le cas des appels internationaux, notamment vers les fixes et mobiles de nombreux pays d’Amérique du Nord et d’Asie. Le forfait SFR Starter Fibre comporte un bouquet TV de 240 chaînes. Il est proposé avec un disque dur de 500 Go.

Orange Livebox Zen Fibre

Le forfait Orange Livebox Zen Fibre est une offre adaptée aux besoins de chacun. Il s’agit d’un abonnement internet pas cher qui convient aux besoins des internautes dont la consommation en data est élevée. D’ailleurs, le débit descendant et ascendant de 100 Méga permet de surfer confortablement sur le web et de garantir la rapidité du téléchargement. Cet abonnement internet sans engagement proposé par Orange est doté d’un bouquet TV de 160 chaînes dont 40 en HD. Pour moins de 20 € par mois, vous avez aussi la possibilité d’appeler vers les fixes de France métropolitaine et des USA ainsi que du Canada, pour ne citer que ces deux pays étrangers.

La Poste Mobile Box TV Plus

À la recherche d’un forfait internet domestique pas cher ? La box fibre La Poste Mobile Box TV Plus est ce qu’il vous faut. Cette offre donne accès à une connexion internet fibre avec un débit descendant jusqu’à 100 Méga et ascendant jusqu’à 5 Méga. Elle nécessite un engagement de 12 mois et peut être dégroupée en fonction de vos besoins. En plus du bouquet TV de 200 chaînes qu’elle propose, cette box met à disposition plus de 30 000 vidéos à la demande. Elle comporte aussi un média center. Le service d’appels n’est pas en reste. En effet, le forfait La Poste Mobile Box TV Plus offre des appels illimités vers la France et l’international.

Êtes-vous particulièrement intéressé par l’une de ces box fibre à domicile ?