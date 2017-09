Profitez de la fibre et de plein d’avantages avec la box Fibre Starter de SFR à moins de 20 euros !

Vous souhaitez souscrire à un abonnement fibre et vous recherchez l’offre la plus avantageuse à un prix raisonnable ? Nous vous conseillons de choisir la box Fibre Starter de SFR qui est à seulement 19.99 euros par mois pendant un an.

Grâce à cette offre, vous allez pouvoir profiter de la fibre. Cela signifie que tous vos téléchargements s’effectueront à la vitesse de la lumière et que vous n’aurez pas attendre la fin d’un temps de chargement pour regarder un contenu en streaming. Le débit descendant maximal est de 200 Mb/s et le débit maximal en upload est de 50 Mb/s.

En plus de la fibre, vous pourrez appeler autant de fois que vous voudrez vers les fixes et mobiles en France et plus de 100 destinations puisque les appels sont illimités. Plus besoin de compter, vous aurez la possibilité de passer des heures au téléphone avec vos amis, votre famille ou encore vos collègues.

Et ce n’est pas fini, la box Fibre Starter comprend un bouquet TV de 200 chaînes. Vous n’allez pas vous ennuyer. De plus, vous pouvez choisir un service au choix pendant 12 mois : Sport ou Play. Ce forfait Fibre inclut aussi deux autres services : SFR Presse et SFR News.

Box Fibre Starter de SFR : surfez confortablement sur le net et bénéficiez d’une tonne d’avantages à petit prix !

Cette box Fibre Starter comprend :

• Internet Fibre (jusqu’à 200 Mb/s en téléchargement et 50 Mb/s en upload)

• Appels illimités vers les fixes et les mobiles en France et plus de 100 destinations

• Un bouquet TV de 200 chaînes

• SFR Sport ou SFR Play pendant un an

• Les services Presse et News

Pendant 12 mois, cette box vous coûtera 19.99 euros par mois puis elle passera à 34.99 euros.

Pour en profiter, il vous suffit de cliquer sur ce lien.

Vous rencontrez des problèmes ? Décrivez-les dans les commentaires et nous trouverons rapidement une solution.