Prise en main de l’iPhone X chez Orange

Nous avons eu l’occasion de faire une prise en main de l’iPhone X, disponible au meilleur prix chez Orange !

Le nouveau flagship de la firme à la pomme est disponible à partir d’aujourd’hui en boutique mais pas dans les Apple Store. Nous avons donc pu le prendre en main chez Orange, qui lui a du stock en magasin pour les clients de l’opérateur. En effet, l’iPhone X est uniquement proposé en démonstration dans les magasins Apple.

« Dites bonjour au futur »

L’iPhone X est un appareil qui propose un design épuré, bord à bord avec des finitions de haute qualité. Visuellement c’est vrai qu’il donne envie avec son écran de 5.8 pouces OLED, qui permet de profiter d’une expérience de navigation inédite sur un appareil Apple. Agréable en main, son dos en verre renvoie une sensation agréable, le seul point négatif sur son apparence étant les traces de doigts qui restent rapidement sur l’appareil.

Au niveau des nouveautés, il faut s’habituer à ne plus avoir de bouton principal, le raccourci pour fermer une application est le swipe du bas vers le haut sur la partie basse de l’appareil. Un petit temps d’adaptation est nécessaire pour ceux qui possèdent un autre appareil de la firme à la pomme, puisque ce geste permet normalement d’ouvrir le gestionnaire de tâches pour la Wifi etc. Ensuite, le gestionnaire de raccourcis s’ouvre en swipant depuis le coin en haut à droite du smartphone, si vous souhaitez fermer les applications en cours d’utilisation, il faudra faire le même geste mais en bas à gauche de l’appareil !

Concernant Face ID, malgré les différentes rumeurs peu avantageuses de ce système, la reconnaissance faciale fonctionne parfaitement bien. L’enregistrement de son visage ne prend pas plus de temps que celui de l’empreinte. Une fois configurer, pour déverrouiller l’appareil, il suffit de la tenir devant vous et de swiper vers le haut. Autre point important, les photos. L’iPhone X est muni d’un double capteur dorsal de 12 mégapixels, il vous permet de prendre de très belles photos, mais également de les personnaliser via les différents filtres mis à votre disposition. Tel que le filtre Studio, qui vous reconnaît et noircit votre entourage pour un très bel effet.

Le smartphone est donc disponible au prix de 1129 euros chez Orange, le meilleur prix du marché pour le moment ! Malheureusement, les stocks du smartphone sont très restreints, il sera difficile de s’en procurer un avant la fin du mois.

Que pensez-vous de l’iPhone X ?