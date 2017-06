[Prise en main] Motorola Smart Home : on a pu tester les nouveaux Moto

Ce matin, nous étions à l’événement #MotorolaSmartHome organisé par Motorola France. Ce fut l’occasion pour nous de tester les nouvelles gammes de smartphones proposées par le constructeur américain.

Motorola est une marque historique qui est encore dans la tête de tout le monde. La société qui existe depuis 44 ans a été la première à lancer le téléphone mobile. « M » est le deuxième symbole le plus reconnu après Apple dans le secteur. En 2014, Motorola a été rachetée par Lenovo. La marque a connu une véritable traversée du désert mais désormais, tous les mobiles lancés par Lenovo seront baptisés Motorola. La société veut proposer des smartphones différents, qui ne misent pas forcément sur un processeur de dernière génération ou sur le nombre de mégapixels des APN. Motorola compte toucher tous les âges et toutes les catégories d’utilisateurs avec ses Moto C, E, G et Z. Son objectif est d’être numéro trois en France. L’entreprise est déjà deuxième en Inde et au Brésil.

Motorola : une marque accessible et premium ?

La gamme C est destinée aux enfants, la E aux ados, la G et la Z aux adultes. Pour nous présenter ces téléphones, Motorola les a soigneusement placés dans des chambres décorées en fonction des catégories d’âges (sauf le Moto Z qui se trouvait dans le salon). Ils tournent tous sous Android 7 Nougat et vous feront profiter des Moto Experiences.

Les Moto C et C Plus :

Les Moto C et Moto C Plus sont les moins chers. Le C sera commercialisé à 119.99 euros et vous devrez débourser 10 euros de plus pour avoir le C Plus. Le premier embarque un écran de 5 pouces d’une définition de 480 x 854 pixels. Il est animé par un MediaTek MT6737m cadencé à 1.1 GHz et 1 Go de RAM. La mémoire interne de 16 Go peut être étendue jusqu’à 32 Go avec une carte microSD. Le Moto C Plus offre une expérience plus fluide avec un processeur MediaTek MT6377 cadencé à 1.3 GHz et 1 Go de RAM. Là encore un espace de stockage de 16 Go extensible jusqu’à 32 Go. L’écran de 5 pouces diffuse cette fois des images en HD.

Rien de folichon mais ce sont quand même de bons rapports qualité/prix.

Les Moto E4 et E4 Plus :

Disponibles en juillet à 169.99 euros et 199.99 euros, les Moto E4 et Moto E4 Plus viennent juste d’être officialisés.

Place à un Quad Core MT6737 cadencé à 1.3 GHz et à 2 Go de RAM sur le Moto E4. On se retrouve toujours face à un écran HD de 5 pouces et un espace de stockage de 16 Go est mis à votre disposition. Ce smartphone embarque un APN dorsal de 8 millions de pixels et une caméra frontale de 5 millions de pixels. Le capteur d’empreintes digitales se situe à l’avant et la batterie a une capacité de 2800 mAh.

Le Moto E4 Plus est doté du même processeur et de la même ROM mais le capteur photo principal a une résolution de 13 millions de pixels. La RAM est également plus importante puisque sa capacité est de 3 Go. Il s’agit cette fois d’une phablette puisque le Moto E4 est équipé d’un écran de 5.5 pouces (HD).

On passe un cap et ces téléphones s’adaptent parfaitement aux besoins des ados d’aujourd’hui.

Les Moto G5 et G5 Plus :

Nous avons déjà fait un test de ces deux mobiles qui ont obtenu la note de 7/10. Ils sont sortis en mars 2017 à 199.99 euros et 299.99 euros. On avait mis en avant la qualité d’image et les performances de ces smartphones. Les deux offrent une définition de 1080 x 1920 pixels soit de la Full HD. Le G5 a un écran de 5 pouces tandis que celui du G5 Plus fait 5.2 pouces.

Le premier abrite un Octo Core Qualcomm Snapdragon 430 tournant à 1.4 GHz et une mémoire vive de 2 ou de 3 Go selon les versions. La mémoire interne est de 16 Go ou de 32 Go. Son capteur dorsal a une résolution de 13 Mpx tandis que la caméra frontale compte 5 Mpx. Ce mobile est pourvu d’une batterie de 2800 mAh.

Le second accueille un Octo Core Qualcomm Snapdragon 625 cadencé à 2 GHz. Les versions proposées sont les suivantes : 2/4 Go de RAM avec 32/64 Go de ROM ; 3 Go de RAM avec 32 Go de ROM). La partie photo est composée d’un APN de 12 Mpx et d’un APN frontal de 5 Mpx. La batterie du Moto G5 Plus a une capacité de 3000 mAh. Il fonctionne avec un chargeur rapide 10W.

Contrairement aux gammes citées plus tôt, il y a une vraie différence entre le Moto G5 et le Moto G5 Plus au niveau des performances.

Le Moto Z :

Le smartphone modulaire de Motorola était la star de cet event. Il faut dire que ce type de téléphones suscite toujours notre curiosité. Motorola a déclaré que 50% de ceux qui ont acheté le Moto Z l’ont fait pour les mods. Nous avons appris qu’il y avait un engagement sur trois générations de Moto Z à minima. La rétro-compatibilité et la post-compatibilité ont été confirmées. De nouveaux mods devraient être annoncés début juillet.

Avec ces produits, Motorola peut revenir en force sur le marché à l’image de Nokia. Chaque gamme correspond à un type d’utilisateurs et c’est ce qui fait la force des Moto.

N’hésitez pas à réagir dans les commentaires !