[Prise en main] LG Q6 : la très bonne surprise de cet été à moins de 400 euros

Le LG Q6, version Lite du LG G6, est officiel et nous avons pu mettre la main dessus lors d’une présentation ce matin à Neuilly-sur-Seine.

Malgré une configuration technique allégée par rapport à celle du G6, le premier smartphone de la série Q a de nombreux atouts qui devraient séduire les consommateurs à la recherche d’un smartphone performant proposé à un prix séduisant.

LG Q6 : un écran FullVision de qualité et une configuration technique plutôt solide

Visuellement, le LG Q6 est un sosie du LG G6 même s’il est plus compact (142.5 x 69.3 x 8.1 mm et 149 g), ce qui est logique vu qu’il s’agit d’une version Lite.

On reste sur un design premium avec de très belles finitions et un cerclage en aluminium qui lui confère une belle solidité.

Le LG Q6 dispose d’un écran de 5.5 pouces en mesure d’afficher des contenus en Full HD+ (1080 x 2160 pixels). On reste sur un ratio 18:9 avec un écran qui occupe 79% de la face avant du téléphone. Pour LG, l’objectif est clair : offrir aux consommateurs un écran plus grand sans forcément proposer un smartphone plus grand. La qualité est là, il n’y a aucun doute là-dessus. La famille des Q6 est composée du LG Q6, du LG Q6+ et du LG Q6α. Ce qui change, c’est la capacité de la mémoire vive. Le Q6α dispose de 2 Go de mémoire vive, le Q6 abrite 3 Go de RAM et le Q6+ embarque 1 Go de plus. Concernant l’espace de stockage interne, comptez 16 Go pour le LG Q6α, 32 Go pour le LG Q6 et le double pour le Q6+. Chaque version est équipée d’un processeur Octo Core 435 cadencé à 1.4 GHz. L’interface du Q6 a toujours été fluide pendant notre prise en main mais nous n’avons pas exploité toutes ses ressources.

À l’arrière, ce téléphone est doté d’un APN de 13 millions de pixels. À l’avant, une caméra frontale de 5 millions de pixels (objectif grand angle de 100°) se chargera de vos selfies. On a pu tester la qualité de ces deux capteurs et le résultat était plutôt convaincant. Le LG Q6 est compatible avec Faceprint, une technologie qui vous permettra de déverrouiller votre mobile juste en le regardant. Le constructeur a déclaré que cela pouvait fonctionner avec ou sans barbe ou encore avec ou sans lunettes. On peut quand même se demander si une simple photo peut passer.

Le LG Q6 est alimenté par une batterie de 3000 mAh et tourne sous Android 7.1.1 Nougat.

Ce téléphone arrivera sur le marché asiatique le mois prochain. Il débarquera ensuite en Europe et en Amérique du Nord. Le LG Q6 ne dépassera pas la barre des 400 euros.

Que pensez-vous de ce téléphone ? Donnez votre avis dans les commentaires !