[Prise en main] Le HTC U 11 apporte une touche d’innovation dans un marché qui n’évolue pas assez

Le 9 mai dernier, nous avons assisté au pré-brief de HTC et c’était l’occasion pour nous d’avoir dans nos mains le HTC U 11. Il s’agit du premier smartphone au monde que l’on peut presser.

HTC est financièrement dans une mauvaise posture. Son chiffre d’affaires ne fait que baisser. Par rapport au mois précédent, le chiffre d’affaires de la société taïwanaise a baissé de plus de 9 %. Mais il se peut que HTC a trouvé le remède à tout ça : le HTC U11.

Une claque visuelle

Le HTC U 11 est tout simplement sublime. Ce smartphone dispose d’une coque réfléchissante aux finitions particulièrement bien soignées. Une fois au soleil, le résultat est splendide. À noter que la couleur rouge arrivera dans une seconde vague.

Le HTC U11 est très léger puisqu’il ne pèse que 169 g. Quant à ses dimensions, elles sont de 153.9 x 75.9 x 7.9 mm.

« Squeeze » : la fonctionnalité qui amène un nouveau mode d’utilisation

Le HTC U 11 se presse comme une orange ou un citron. Pour être plus précis, ce sont ses bordures qui sont équipés de cette fonction. Si vous exercez une pression sur les côtés de ce smartphone, vous accéderez à différentes fonctionnalités. Il existe deux types de pressions : légère et forte. Sachez que vous pouvez calibrer la sensibilité depuis les paramètres. C’est à vous de programmer les fonctionnalités qui vont se lancer après avoir pressé le HTC U11. Par exemple, vous accéderez à la caméra frontale (16 Mpx, f/2.0) si vous effectuez une pression légère. En répétant cette action, vous pourrez prendre une photo. Si vous optez pour une pression plus importante, vous vous retrouverez avec l’APN dorsal du HTC U 11 (12 Mpx, f/1.7, OIS, double flash LED). D’ailleurs, celui-ci a obtenu la note de 90 sur DxOMark.

En « squeezant » ce smartphone, vous aurez la possibilité d’utiliser la recherche vocale, de zoomer dans Maps ou de lancer une application. C’est simple comme bonjour ! Sachez que ce système fonctionne même quand il pleut ou quand vous avez des gants. Le HTC U11 est certifié IP67. Ce téléphone Android mise également sur la voix. Vous aurez à votre disposition l’assistant vocal de Google ainsi qu’Alexa, l’assistant d’Amazon.

Une qualité sonore époustouflante

Le son est aussi à l’honneur sur le HTC U11 grâce à ses haut-parleurs BoomSound Hi-Fi. Ces derniers diffusent un son immersif avec une chambre acoustique convaincante et beaucoup plus de basses qu’avant. Les écouteurs HTC U Sonic sont fournis avec le HTC U 11 et le moins que l’on puisse vous dire, c’est qu’ils envoient du lourd puisqu’ils sont en mesure d’annuler le bruit environnant. Ils se connectent via USB-C. HTC a rajouté dans le packaging un adaptateur USB-C vers 3.5 mm.

Des images de toute beauté en toute circonstance

On arrive ensuite à l’image et HTC n’a pas fait les choses à moitié. L’écran de 5.5 pouces du HTC U11 propose de la Quad HD. On en a pris plein la vue ! Les couleurs sont éclatantes et le contraste élevé peu importe la luminosité ambiante.

Une configuration à la hauteur pour une réactivité sensationnelle

L’interface est constamment fluide et cela est sans doute dû à la présence du Qualcomm Snapdragon 835 ainsi qu’à la RAM de 4 Go. La mémoire interne de 64 Go est extensible jusqu’à 2 To avec une carte microSD. On regrette toutefois l’absence d’un emplacement pour une deuxième SIM.

Une connectivité complète et une autonomie confortable

Du côté de la connectivité, on note en plus du port USB-C la présence des technologies Bluetooth 4.2 et NFC. La batterie Li-Ion de 3 000 mAh offre une autonomie en communication de 24h30 et une autonomie en veille de 336h. Elle est compatible Quick Charge 3.0.

Conclusion

Le HTC U 11 va faire mal à ses concurrents et pas seulement parce qu’il apporte une autre façon d’utiliser un smartphone. Certains délaissent la partie sonore pour s’occuper en priorité de la qualité d’image et des performances techniques mais ce n’est pas le cas avec ce téléphone puisque HTC n’a rien oublié sur le U 11. Bien entendu, on pourra toujours râler sur le prix qui s’élève tout de même à 759 euros mais le HTC U11 ne vient pas seulement avec un écran, des haut-parleurs et un processeur, il innove.