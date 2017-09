[Prise en main] Echo Horizon et Horizon Lite : des smartphones borderless 18:9 à partir de 129 euros

Après le double capteur photo et le borderless, le format 18:9 est à son tour à la mode et Echo veut être dans la partie en combinant les trois sur son Horizon (il n’y a qu’un capteur dorsal sur le Horizon Lite mais on y reviendra plus tard). Disponibles fin octobre à partir de 129 euros, ont-ils les armes pour concurrencer des téléphones comme les Wiko View ?

Echo Horizon et Horizon Lite : un format 18:9 très pratique mais une coque en métal qui fait plastique

Les deux phablettes d’Echo sont caractérisés par une coque tout en métal. C’est assez rare de voir ça dans cette catégorie de prix pour être souligné. Le souci est qu’au toucher, on a plutôt l’impression d’avoir du plastique entre les mains et c’est bien dommage. En dehors de ça, les finitions sont soignées et Echo peut être satisfait de l’effet balayage sur la face arrière de son Horizon.

Borderless, les Echo Horizon et Horizon Light ont tout de même des bordures en haut et en bas. Cette dernière accueille le logo de la marque française mais le constructeur aurait pu faire l’impasse ou le mettre au dos de ces smartphones pour étendre encore plus l’écran.

On est donc sur un format 18:9 (ou Panorama comme Echo aime le nommer) et celui-ci tient plutôt ses promesses. La dalle de 5.7 pouces prend place sur une coque qui a clairement les dimensions d’un téléphone de 5.2 pouces. L’utilisation à une main est confortable.

Echo Horizon et Horizon Lite : de la lumière, des couleurs et de la HD+

Comme dit précédemment, vos contenus s’afficheront sur un écran de 5.7 pouces. Sur les deux flagships, la définition est de 720 x 1440 pixels. On est donc sur de la HD+. La colorimétrie est bonne tout comme la luminosité. Par ailleurs, le format de l’écran offre un plus grand espace de visibilité ce qui n’est pas de refus.

Echo Horizon et Horizon Lite : des bonnes impressions du côté de la configuration technique

Attention, nous n’avons pas encore eu les versions définitives dans les mains donc nos impressions ne le sont pas non plus. Ce que l’on retient de cette prise en main, c’est que l’interface est fluide à partir du moment où l’on ne lance pas des tonnes d’applications simultanément.

L’Echo Horizon embarque un processeur Octo Core Mediatek MT6750T cadencé à 1.5 GHz et soutenu par 3 Go de mémoire vive. De son côté, l’Echo Horizon Lite abrite un Quad Core Mediatek MT6737 tournant à 1.3 GHz et épaulé par 2 Go de RAM. Le Horizon est doté d’un espace de stockage de 32 Go (extensible jusqu’à 128 Go) soit le double de celui du Horizon Lite (extensible jusqu’à 32 Go).

Echo Horizon et Horizon Lite : une partie photo décevante dans des conditions de basse luminosité

L’Echo Horizon est pourvu d’un double capteur mais pas seulement à l’arrière puisqu’il en intègre également un à l’avant. Le module dorsal se compose d’un capteur de 13 Mpx et d’un autre de 2 Mpx pour l’effet bokeh. À l’avant, on trouve un objectif de 8 Mpx et un autre de 2 Mpx. L’Echo Horizon Light est quant à lui pourvu d’un seul objectif à l’arrière (8 Mpx) et à l’avant (5 Mpx).

Concrètement, on a été particulièrement déçu par l’équipement de ces deux mobiles. En plus de ne pas être généreux avec les détails, les Echo Horizon et Horizon Lite ne proposent pas une interface agréable à utiliser et plutôt dépassée.

Conclusion : des bons smartphones d’entrée de gamme

Les Echo Horizon et Horizon Light restent de très bons modèles d’entrée de gamme qui se distinguent par leur écran borderless au format 18:9. Les performances sont assez satisfaisantes mais il est évident que les ralentissements seront fréquents une fois que plusieurs tâches seront exécutées. La partie photo est toutefois en deçà de nos attentes même pour des téléphones vendus à ce pris.

Le plus convaincant des deux est l’Echo Horizon Light qui propose quasiment le même équipement tout en étant disponible à 129 euros.