[Prise en main] Crosscall Action-X3 : un smartphone outdoor milieu de gamme particulièrement pratique

C’est dans le 2e arrondissement que nous avons assisté à la présentation du nouveau smartphone outdoor de Crosscall. Après une introduction centrée sur l’histoire de l’entreprise française, nous avons enfin pu avoir sous les yeux le Crosscall Action-X3 et ses caractéristiques.

Forte de sa croissance exceptionnelle (+2000% sur les 4 dernières années), la firme n’a pas lâché son fond de commerce et continue de lancer des smartphones pour les sportifs et ceux qui s’aventurent dans des endroits normalement hostiles pour les téléphones. L’Action-X3 serait le mobile le plus résistant de la gamme. En plus de proposer plus de solidité, ce smartphone est plutôt compact et offre de nombreuses possibilités d’utilisation grâce à une tonne d’accessoires !

Crosscall Action-X3 : plus léger, plus fin et plus pratique

Ce téléphone outdoor est doté d’un écran de 5 pouces renforcé. Il est protégé par un verre Gorilla Glass 4 ce qui permet à la dalle d’avoir une épaisseur 40% supérieure à celle des autres écrans du marché équipé de la même technologie. Pour plus de praticité, il peut être utilisé avec les doigts mouillés ou avec des gants. La définition est un peu décevante puisqu’on est sur de la HD. Néanmoins, la qualité d’affichage reste convenable.

La dalle est accueillie par une coque certifiée IP68 en mesure de résister à une immersion à 2 m de profondeur pendant une heure. Le Crosscall Action-X3 ne craint pas non plus l’eau salée ni même la boue. Il s’agit du premier à passer la norme militaire MIL STD 810 G. Pour ceux qui ont peur de se retrouver avec une machine à laver dans les mains, sachez que le constructeur est parvenu à gagner 2 mm d’épaisseur et 10% sur le poids de l’appareil.

Les mobinautes qui veulent immortaliser les meilleurs moments de leurs aventures pourront le faire avec un capteur dorsal de 12 millions de pixels avec autofocus et flash. Il est en plus doté de la technologie « Large Pixels ». La partie sonore n’a pas été laissé de côté puisque le Crosscall Action-X3 abrite un haut-parleur de 80 dB et la technologie « Noise Cancelling ».

Côté autonomie, il est pourvu d’une batterie de 3500 mAh comme sur le Crosscall Trekker-X3. Reste à faire le test pour voir s’il tient plus d’une journée.

La nouveauté la plus intéressante reste la technologie X-Link qui va permettre à l’utilisateur de recharger son téléphone et de transférer des données mais ce n’est pas tout ! La marque a pensé à toute une série d’accessoires qui vont vous apporter plus de praticité et qui vont se connecter grâce à un système de connexion magnétique situé au dos du terminal. Parmi ces « modules », on peut citer la X-Power qui est une batterie de 5000 mAh étanche et antichoc ou encore le X-Bike, vous permettant d’accrocher votre téléphone en mode paysage sur le guidon de votre vélo.

Le Crosscall Trekker-X3 débarquera le 24 novembre à 349.90 euros.

