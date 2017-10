[Prise en main] Archos Diamond Omega : un smartphone haut de gamme surprenant et un rapport qualité/prix exceptionnel

La marque française a présenté hier l’Archos Diamond Omega, un téléphone haut de gamme qui sera vendu à partir de la seconde quinzaine de novembre 2017 au prix de 499.99 euros. Il s’agit en vérité du Z17S de Nubia (ZTE). Nous avons pu le prendre en main hier et nous n’avons pas été déçus.

Le Diamond Omega d’Archos est étonnant, c’est le moins que l’on puisse dire. Vendu à moins de 500 euros, il propose des caractéristiques techniques spectaculaires. En plus d’être séduisant, ce smartphone offre des capacités photographiques hors-norme avec quatre capteurs photo et des performances très satisfaisante grâce à sa configuration musclée.

Craquez pour son design !

Le Diamond Omega du constructeur français est un délice pour les yeux. Conçu avec un verre de qualité et ergonomique, ce téléphone est très séduisant et se manie aisément. Malheureusement, les traces de doigt ont tendance à s’accumuler. La protection Corning Gorilla Glass 4 est un gage de solidité.

Un écran Full HD+ qui claque !

L’Archos Diamond Omega est doté d’une dalle IPS LTPS de 5.73 pouces. Borderless, son écran propose un ratio plutôt appréciable de 85%. Sa définition est de 1080 x 2040 pixels pour une résolution de 404 ppp. Très lumineuse, la surface d’affichage du Diamond Omega est particulièrement agréable à regarder.

L’Archos Diamond Omega est remarquablement fluide

Ce mobile accueille le Snapdragon 835 que l’on retrouve dans la plupart des grosses sorties haut de gamme de l’année comme le OnePlus 5, le HTC U11 ou les Google Pixel 2 et Pixel 2 XL. Ce SoC est soutenu par 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage interne. La polyvalence est au rendez-vous. Pendant notre prise en main, nous n’avons remarqué aucun ralentissement.

L’Archos Diamond Omega fonctionne sous Android 7 Nougat. Cette version de l’OS de Google s’associe à la surcouche Nubia UI 5 et le résultat est considérable. Cette combinaison permet à l’utilisateur de profiter de plusieurs fonctionnalités pratiques comme les gestes tactiles sur les bords de l’écran.

Quatre caméras pour des clichés de toute beauté

Le Diamond Omega dispose de deux APN dorsaux et deux APN frontaux. À l’arrière, on trouve un capteur de 23 millions de pixels (Sony IMX 318) et un capteur de 12 millions de pixels (Sony IMX 362).

À l’avant, les deux caméras ont une révolution de 5 millions de pixels. Les clichés servis par ces modules sont tout simplement bluffants. De plus, on peut les associer à plusieurs modes (comme le mode portrait), effets et filtres pour arriver à un rendu qui nous convient mieux.

Archos Diamond Omega : un smartphone ultra-connecté et endurant

Ce smartphone Archos est compatible avec la 4G catégorie 10 et le Wi-Fi ac MiMo. En outre, il est pourvu des technologies sans fil Bluetooth 4.0 et NFC. Enfin, le Diamond Omega dispose d’un port USB Type-C. L’absence du port Jack n’est pas à déplorer puisqu’Archos fournit un adaptateur.

Sa batterie Li-Ion de 3100 mAh lui permet d’avoir une autonomie en communication de 16h30 et une autonomie en veille de 300h ce qui est plutôt convenable. La technologie Quick Charge 3.0 est à bord pour que vous puissiez bénéficier de la recharge rapide (5 minutes de charge pour 5h d’autonomie).

Conclusion

L’Archos Diamond Omega est une surprise qui va sûrement connaître un succès rapide grâce à sa configuration technique et photographique bodybuildée proposée à un prix très concurrentiel. On a hâte de pouvoir le tester pendant toute une journée.