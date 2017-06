[Prise en main] Archos a présenté 4 nouveaux téléphones !

Hier, nous avons pu mettre la main sur les nouveaux smartphones issus des gammes Diamond et Sense d’Archos.

Archos a dévoilé son chiffre d’affaires pour le premier trimestre 2017 : 21.6 millions d’euros. C’est 15.7 millions de moins que pour la même période en 2016. La marque doit donc proposer de la nouveauté pour attirer les consommateurs. Elle a décidé de se concentrer sur trois gammes (la première n’était pas présente hier) : Access & Core (moins de 100 euros), Sense (100-249 euros) et Diamond (plus de 200 euros). Archos souhaite notamment concurrencer la gamme Honor de Huawei. Les modèles dévoilés hier ont montré des caractéristiques techniques plutôt intéressantes et quelques fonctionnalités qui ont suscité notre curiosité.

Archos Diamond Alpha et Gamma : des photophones bien équipés

Débutons par la gamme Alpha avec deux smartphones qui ont été conçus par Nubia et qui misent avant tout sur la qualité photographique.

Archos Diamond Alpha :

Le boîtier métallique du Diamond Alpha est agréable au toucher. La prise en main est rapide et l’utilisation confortable. L’écran de 5.2 pouces diffuse des images en Full HD avec une densité de pixels de 425 points. C’est un processeur Snapdragon 652 épaulé par 4 Go de RAM qui anime ce téléphone. Nous n’avons pas poussé l’Archos Diamond Alpha dans ses derniers retranchements mais nous avons tout de même noté une belle fluidité de l’interface. La mémoire interne a une capacité de 64 Go extensible par microSD.

La partie photo est composée d’un double capteur dorsal Sony de 13 millions de pixels et d’une caméra frontale de 16 millions de pixels. Il est possible de filmer en 4K.

L’Archos Diamond Alpha débarquera en juillet au prix de 299 euros (après une ODR de 50 euros).

Archos Diamond Gamma :

Passons à la phablette maintenant. L’Archos Diamond Gamma a un châssis en métal. Il dispose d’un écran de 5.5 pouces HD. Il est doté d’un processeur Octo Core 64-bit signé Qualcomm et de 3 Go de RAM. L’espace de stockage interne a une capacité de 32 Go. Là encore, ce mobile Archos a des APN particulièrement convaincants. La caméra arrière a une résolution de 13 mégapixels. Vous pourrez obtenir des clichés splendides en utilisant les fonctionnalités du Diamond Gamma. Avec Clone, par exemple, vous aurez la possibilité de reproduire le même sujet plusieurs fois sur la même photo.

Comme le Diamond Alpha, il sera commercialisé en juillet. Vous devrez débourser 199 euros pour avoir le vôtre.

Archos Sense 55s et 50x : un smartphone borderless et un téléphone pour les aventuriers

La gamme Sense vient d’être enrichie par l’Archos Sense 55s et 50x. Le premier propose un écran borderless tandis que le second a les caractéristiques idéales pour les baroudeurs.

Archos Sense 55s :

La force de l’Archos Sense 55s, c’est de proposer un écran 5.5 pouces Full HD avec le format d’un mobile 5 pouces. La dalle occupe plus de 78% de la surface. Le Sense 55s accueille un processeur 4G Quad Core boosté par 2 Go de RAM. L’espace de stockage de 16 Go peut être étendu. Pour 149 euros, ce téléphone est même doté d’un double capteur photo de 8 millions de pixels à l’arrière. Juste en dessous, on trouve un lecteur d’empreintes digitales. L’Archos Sense 55s sera lancé en août.

Archos Sense 50x :

La société française revient avec un modèle durci conçu pour les aventuriers de l’extrême. L’Archos Sense 50x peut résister à des chutes de plus d’un mètre. De plus, il est certifié IP68. Son écran de 5 pouces diffuse des images en Full HD. Le SoC 4G Quad Core est accompagné par 3 Go de RAM et 32 Go de stockage.

Il sera également disponible en août 2017 à un prix de 299 euros.

Que pensez-vous de ces téléphones ? Dites-le nous dans les commentaires !