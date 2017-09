Les iPhone 8 et 8 Plus sont désormais disponibles en précommande !

La précommande des iPhone 8 et 8 Plus est ouverte dès aujourd’hui, on se demande si les smartphones de la firme rencontreront un succès suffisant comparer à l’iPhone X.

Si vous ne souhaitez pas attendre l’iPhone X, il faudra faire vite pour précommande l’iPhone 8 ou l’iPhone 8 Plus qui sont dès maintenant disponibles sur l‘Apple Store, Fnac, Darty, Boulanger et Cdiscount ! Cette année, en se qui concerne les smartphones de la firme à la pomme, vous avez le choix. L’iPhone 8 est disponible au prix de 809 euros pour la version 64 Go et 979 euros pour celle de 256 Go. Pour ce qui est de l’iPhone 8 Plus, il faudra débourser la somme de 919 euros pour la version 64 Go et 1 089 euros pour celle de 256 Go.

Pour ce qui est des marchants, vous avez le choix entre :

Si vous souhaitez attendre le 22 septembre, Orange proposera les smartphones avec carte SIM en payement en plusieurs fois.

L’iPhone 8 saura t-il se démarquer face à l’iPhone X ?

La question que l’on se pose c’est si les précommandes et les ventes des iPhone 8 et 8 Plus ne souffriront pas à cause de l’iPhone X. Le smartphone inédit de la firme suscite déjà beaucoup d’engouement, les précommandes du smartphone ouvriront le 27 septembre et il probable que les consommateurs attendent le smartphone. Le succès d’un iPhone peut facilement être mesuré à la vitesse de la pénurie de ce dernier. Pour l’instant, il est encore tôt mais il est possible que l’iPhone 8 n’ait pas ce souci comme la plupart des fans de la firme à la pomme attendent la version X.

Pensez-vous que l’iPhone 8 ou 8 Plus connaîtra le même succès que le X ? Dites-le-nous en commentaire !