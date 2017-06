Pour désactiver le programme publicitaire installé par Samsung sur le Galaxy S8, voici comment procéder

L’image de Samsung risque d’être une nouvelle fois entachée par ce problème : le constructeur sud-coréen a placé dans son Galaxy S8 un logiciel publicitaire.

Et encore des plaintes émises par des utilisateurs du Samsung Galaxy S8. Bon, c’est moins grave qu’un voile rouge sur l’écran par exemple. Vous recevez des notifications publicitaires sur votre Galaxy S8 sans savoir pourquoi ? Vous n’êtes pas le seul. Cela vient du logiciel Game Optimizing Service mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez vous en débarrasser.

Programme publicitaire sur le Galaxy S8 : voici la méthode pour le désactiver.

Comme son nom l’indique, Game Optimizing Service serait là pour vous offrir de meilleures performances lors de vos sessions de jeux vidéo. Mais ce logiciel a un gros bémol : l’envoi de messages publicitaires. Chez certains, il y en avait plusieurs par semaine. Pas d’autorisation demandée au préalable, le programme envoie des publicités sans se soucier de cela. Heureusement, il est possible d’être tranquille parce que le géant de la téléphonie mobile a quand même voulu nous laisser le choix de l’activer ou de le désactiver. Vous devez vous rendre dans les paramètres puis dans « informations commerciales ». Vous n’aurez plus qu’à cocher la case « désactivé par défaut ». Voilà, c’est simple comme bonjour… enfin, pas pour tout le monde puisque certains ne peuvent pas voir l’appli Game Launcher. Il y a trois petites manipulations en plus pour ces derniers : paramètres, « Fonctionnalités avancées » puis « Jeux » pour activer le programme. Maintenant, c’est bon, vous pouvez dire adieu aux publicités intempestives.

Vous avez déjà eu affaire à ce problème ? On a pu vous aider ? Dites-le nous dans les commentaires, nous les lirons tous avec plaisir !