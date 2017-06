Pokémon Go : La dernière mise à jour du jeu propose des actions contre les tricheurs

Comme nous l’avons signalé il n’y pas longtemps, le développeur du célèbre jeu Pokemon Go à savoir Niantic a finalement commencé à prendre de sérieuses mesures contre les tricheurs. À l’époque, cela se limitait à ce qu’on appelait « shadowbans ». Mais un article officiel de Niantic sur la communauté TheSilphRoad de Reddit a décrit une autre tactique qui a pour but de d’empêcher les joueurs de tricher.

En effet, sur Reddit, Niantic a déclaré que tous les Pokémon qui seraient capturés via des logiciels malveillants se verront dans notre inventaire. « Ils pourraient ne pas se comporter comme prévu« . A-t-il déclaré.

Pokemon Go : une nouvelle mesure contre les tricheurs

L’article de Niantic déclare que :

« Avec l’annonce de Raid Battles et les nouvelles fonctionnalités de combat, nous restons fidèles à notre engagement pour faire en sorte que Pokémon GO continue d’être une expérience amusante et équitable pour tous les dresseurs. À partir d’aujourd’hui, les Pokémon capturés à l’aide de services tiers qui contournent le jeu se verront marqués d’une barre dans l’inventaire et ne se comporteront pas comme prévu. C’est une petite partie de notre engagement pour maintenir l’intégrité de notre communauté et ainsi offrir une bonne expérience Pokémon GO.«

Alors que le terme « services tiers » n’a pas été explicitement clarifié, cela devrait principalement s’appliquer aux comptes bots, plutôt qu’aux utilisateurs légitimes qui utilisent le GPS. Les utilisateurs qui captureront des Pokémon de façon malhonnête verront leurs créatures marquées dans leurs inventaires.

En ce qui concerne les nouvelles fonctionnalités, Niantic a récemment annoncé ce qu’il appelle « la plus grande mise à jour de Pokémon GO », ce qui promet une tonne de nouvelles fonctionnalités, y compris des batailles de Gym améliorées, Gym Badges, un nouveau système de motivation et plus encore.

Que pensez-vous de l’initiative de Pokemon Go ? Dites-le nous en commentaire.