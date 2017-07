Pokémon GO célèbre son anniversaire avec un Pikachu spécial et des articles temporaires

Le développeur Niantic a débuté les célébrations de l’anniversaire de Pokemon GO il y a quelques semaines avec une série d’événements dans le jeu. Ce qui donnera aux joueurs la possibilité de gagner des articles temporaires et de capturer un Pokemon spécial. Une version spéciale de Pikachu pour l’anniversaire du jeu mobile.

Comme certains d’entre vous le savent déjà, Pokemon GO a été lancé l’année dernière en juillet, et depuis lors, les joueurs ont capturé plus de 125 milliards de Pokémon à travers le monde. Les développeurs ont annoncé un événement spécial qui a débuté hier à 13h00. Celui-ci se terminera le 24 juillet à 13h00 précise.

Pokemon GO : un Pikachu spécial pour l’anniversaire du célèbre jeu de Niantic

Pendant l’événement, les joueurs pourront attraper un Pikachu spécial portant le célèbre chapeau de Sacha Ketchum de la série animée Pokemon. Parfois surnommé Sacha du Bourg-Palette également. En outre, les joueurs de Pokémon peuvent maintenant accéder aux Raid Battles et les événements qui suivront après celui-ci avec la boite d’anniversaire spéciale Pokemon Go à durée limitée.

La nouvelle boîte d’anniversaire contient Incubators, Max Revives, Ultra Balls, ainsi que Raid Passes à prix réduit dans le magasin du jeu. Selon Niantic, plus d’événements dans le jeu pourraient être annoncés dans les prochaines semaines.

De plus, Niantic promet de révéler plus d’informations pour ceux qui prévoient d’assister au Pokemon GO Fest Chicago en juillet. Ainsi qu’à des événements organisés à certains endroits de Unibail-Rodamco en août et septembre en Europe. Sans oublier les événements Pokémon lors de l’éclosion de Pikachu à Yokohama, au Japon, en août.

Que pensez-vous de Pokemon Go ? N’hésitez pas à nous laisser un commentaire et nous reviendrons vers vous dans les plus brefs délais.