Bon plan : l’iPhone 8 à moins de 280 euros chez Orange !

Si vous avez envie de vous procurer le nouveau smartphone de la firme à la pomme, rendez-vous chez Orange, l’opérateur propose une offre à ne pas rater sur l’iPhone 8.

L’iPhone 8 est un appareil très élégant et performant, il propose un écran tactile de 4.7 pouces, accompagné d’une définition de 1330 x 750 pixels. Ce qui vous permet d’avoir une excellente expérience de navigation sur la toile. Sous le capot, on trouve un processeur Apple A11 Bionic, muni de 6 cœurs et boosté par une mémoire vive de 2 Go. Il va sans dire que l’appareil saura faire tourner toutes les applications du store sans engouement. Pour ce qui est de la capacité de stockage, le smartphone est fourni avec une mémoire interne de 64 Go, ce qui est largement suffisant pour stocker un maximum de contenus.

Si vous aimez prendre des photos, l’iPhone 8 est classé quatrième au classement de DxOMark avec un score de 92/100. Il est équipé d’une caméra principale de 12 mégapixels et d’un capteur frontal de 7 mégapixels. Ce qui vous permet de prendre de très beaux clichés. Enfin, pour que vous puissiez utiliser votre appareil tout au long de la journée, il est muni d’une batterie qui vous offre 14 heures d’autonomie.

L’iPhone 8 au meilleur prix chez Orange

Si vous souhaitez vous procurer l’iPhone 8, il vous suffit de vous rendre chez Orange. L’opérateur propose le smartphone au prix de 279,90 euros, pour ce prix, vous devez également souscrire à une offre forfait mobile de 24 mois : Orange Jet 80 Go à 59.99 euros par mois ou Orange Jet 100 Go à 84.99 euros. Le smartphone dispose d’une option de remboursement qui s’élève à 100 euros, cette offre est disponible jusqu’au 15 novembre 2017. Profitez-en vite !

