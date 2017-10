[BON PLAN] L’iPhone 7 32 Go pour seulement 524,7 euros chez PriceMinister !

Vous cherchez à vous procurer un smartphone de la firme à la pomme, sans vous ruiner ? On vous propose l’iPhone 7 Or à un très bon prix !

L’iPhone 7 est un produit élégant et très performant, il vous offre une excellente qualité de navigation avec son écran tactile Retina de 4.7 pouces, accompagné d’une définition de 1334 x 750 pixels. Ce qui vous permet d’avoir une bonne visibilité pour naviguer sur la toile ou encore consulter vos mails. Pour ce qui est du processeur, le smartphone embarque une puce Apple A10, quadra-core et boosté par une mémoire vive de 2 Go. Il va sans dire que l’appareil saura faire tourner toutes les applications du Store sans engouement ni latence. Pour vous permettre d’utiliser votre smartphone tout au long de la journée, il est équipé d’une batterie Li-Ion qui offre une autonomie en parole de 14 heures.

Pour tous les fans de photographies, l’iPhone 7 est muni d’un capteur principal de 12 mégapixels et d’une caméra frontale de 7 mégapixels. Cela vous permet de prendre de très beaux clichés de vos souvenirs favoris, le smartphone cumul un score de 85 au classement DxOMark ! Si vous avez besoin de place pour sauvegarder vos photos et vos applications, l’appareil est fourni avec une mémoire interne de 32 Go, ce qui devrait être suffisant.

L’iPhone 7 au meilleur prix chez PriceMinister

Si vous êtes séduit par l’iPhone 7 d’Apple, sachez qu’il est disponible au meilleur tarif chez PriceMinister. Le marchand propose le smartphone au prix de 524.7 euros, pour ce prix, vous avez droit à un appareil neuf et une livraison gratuite, quoi de mieux ! Profitez de cette occasion pour vous faire livrer chez vous ou en point de collecte relais colis ! Vous avez également la possibilité de bénéficier de 20€ offerts pour 150€ d’achat avec le coupon HAPPY500 !

