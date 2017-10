Bon plan : Box RED by SFR ADSL à seulement 10 euros par mois à vie !

Vous avez besoin de vous procurer une Box internet pas cher ? L’offre de RED by SFR est faite pour vous, à seulement 10 euros par mois elle vous permet de profiter d’une offre complète !

Si vous avez besoin d’une nouvelle Box, qui vous propose un débit conséquent mais à petit prix, RED by SFR propose sa série spéciale sans engagement ADSL à seulement 10 euros par mois à vie !

Internet haut débit avec RED by SFR

Si vous avez besoin d’une connexion rapide pour surfer sur la toile avec fluidité, ou encore pour jouer à des jeux en ligne, RED by SFR propose un internet très haut débit jusqu’à 100 Mb/s en descendent et 50 Mb/s pour la vitesse de téléchargement. Donc si vous avez envie de regarder un film tranquillement le soir, vous pouvez profiter d’un téléchargement rapide !

Appels illimités et chaînes télévisées

La Box RED by SFR série spéciale propose également des appels en illimités vers les fixes en France métropolitaine. De plus, vous avez la possibilité de profiter de 27 chaînes pour un supplément de 2 euros par mois, ce qui reste très raisonnable? En bonus, vous avez la possibilité de profiter de SFR Presse mais aussi de la Fibre, THD, ADSL et VDSL !

C’est une offre à très bon prix, sachant qu’elle est sans engagements et que si vous trouvez mieux ailleurs, vous n’aurez pas de frais de résiliation ! La Box RED by SFR série spéciale est proposée au prix de 10 euros par mois, et ce, à vie ! L’offre est disponible jusqu’au 13/11//2017 inclus, donc ne tardez pas trop ! Pour profiter de cette offre, il vous suffit de cliquer sur le lien suivant :

Offre de RED by SFR

Vous avez un souci avez cette offre ? Laissez-nous un commentaire, nous tâcherons de revenir vers vous dans les meilleurs délais !