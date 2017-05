Passport : le drone spécialisé dans les selfies est disponible en France sur l’Apple Store

Jusqu’ici, Passport n’était disponible que dans l’Apple Store de quatre pays, notamment des États-Unis et du Canada. Le drone à selfies est désormais visible en France sur l’Apple Store en ligne.

Pour mémoire, la conception de Passport a été financée par une campagne sur Kickstarter, un parfait exemple de financement participatif. La réussite est en tout cas au rendez-vous : le drone à selfies est désormais commercialisé dans plusieurs pays de par le monde. Le projet aura donc porté ses fruits. Le succès a même tapé la Pomme dans l’œil puisque celle-ci n’a pas hésité à apporter son soutien. Outre les Apple Store en ligne, Passport est aussi commercialisé dans certaines boutiques physiques de la Pomme. Il faut dire que ce soutien d’Apple tient d’une relation gagnant-gagnant. En effet, n’importe quelle startup rêverait de voir ses produits proposés dans les Apple Store. En même temps, le franc succès du projet Passport permet à la firme de Cupertino de faire oublier, tant bien que mal, les multiples projets avortés dans un passé qui n’est si lointain.

Passport, un drone de poche ultrapratique

Les performances de Passport sont à couper le souffle. Parmi les particularités du drone à selfies, il y a la reconnaissance faciale. Mais ce qui démarque le plus cet appareil, c’est la possibilité de faire des selfies aériens. La qualité des images n’est absolument pas la même que celle obtenue avec un iPhone au bout d’une perche. En effet, notre petit drone révolutionnaire dispose d’une caméra de 13 millions de pixels, capable de filmer en 4K et à 360 °. Par ailleurs, on relèvera que l’appareil est muni d’une cage grillagée destinée à protéger les pales, minimisant ainsi les risques d’accident qui sont tellement monnaie courante avec les drones classiques lorsqu’on en perd le contrôle en plein vol.

Quant à vous, qu’est-ce que vous appréciez le plus sur cet appareil pas comme les autres ?