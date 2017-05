Oukitel K10000 Pro : le smartphone avec une batterie de 10 000 mAh débarquera en juin

Oukitel lancera bientôt une version améliorée du K10000. Baptisée Oukitel K10000 Pro, celle-ci promet des mises à jour tant au niveau des caractéristiques techniques qu’au niveau du design.

Oukitel est connu pour ses smartphones dotés de puissantes batteries. Début 2016, la firme a mis sur le marché le Oukitel K10000 dont le principal attribut est sa batterie de 10.000 mAh assurant une autonomie de plusieurs jours en communication. Cependant, il faut dire que même si ce mobile semblait très prometteur sur le volet alimentation, sa configuration technique n’était pas des plus intéressantes. Le Oukitel K10000 affichait effectivement une fiche technique modeste avec un processeur quad-core et un écran en définition HD (1280 x 720p). Et voilà que presque 18 mois plus tard, le constructeur envisage de le remettre à jour. Un choix qui s’avère intelligent dans la mesure où le terminal intéresse pas mal de monde rien que pour la capacité de son accumulateur. En tout cas, sachez que ce renouvellement promet non seulement une transformation du design, mais aussi des chambardements au niveau des spécifications techniques.

Une dalle full HD pour le Oukitel K10000 Pro

La qualité de l’affichage fait partie des faiblesses du Oukitel K10000. Du coup, de nombreux utilisateurs se sont plaints de cet aspect. Le smartphone n’était pas adapté à certains jeux vidéo. Conscient de cela, Oukitel compte changer la donne avec le K10000 Pro. La nouvelle version de son appareil dispose en fait d’un écran IPS de 5.5 pouces en définition Full HD (1920 x 1080p). Pour couronner le tout, un verre de protection Corning Gorilla est maintenant au rendez-vous. Du côté du design, le constructeur chinois a opté pour une conception brute avec des vis apparentes et des renforts latéraux. D’après le seul visuel disponible pour l’heure, le Oukitel K10000 Pro propose une finition en cuir, ou du moins, vraisemblablement, un « plasti-cuir ». Sachez qu’il débarquera en juin. Aucune information n’a cependant été dévoilée en ce qui concerne son prix.

Que pensez-vous de ce mobile ? N’hésitez pas à nous laisser un commentaire.