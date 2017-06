Oubliez l’iPhone 8, le premier téléphone avec un capteur d’empreinte sous l’écran pourrait provenir de Vivo

À l’heure actuelle, vous avez sûrement entendu les rumeurs répandues concernant la position du scanner d’empreinte digitale de l’iPhone 8. Il serait fortement possible que le flagship phare d’Apple se retrouve équipé d’un capteur d’empreinte digitale sous l’écran. Ce qui serait une innovation révolutionnaire, par rapport aux méthodes utilisées par tous les autres constructeurs sur le marché. Cependant, il semblerait qu’un fabricant chinois relativement inconnu, à savoir Vivo, puisse couper l’herbe sous le pied d’Apple.

Vivo, pour ceux qui ne le savent pas, est une société sœur d‘Oppo légèrement plus connue, le plus souvent connue comme étant la société mère de OnePlus. Mais dans sa patrie, en Chine, le fabricant jouit d’une popularité relativement bonne, ce qui représente 17 % du marché local des smartphones. Pourtant, sa gamme actuelle ne présente pas d’appareils remarquables. Les téléphones Vivo sont fermement enracinés dans la gamme moyenne, tant en termes de spécifications, que de look.

Vivo : le premier smartphone à disposer d’un scanner d’empreinte sous l’écran

En effet, Vivo est connue pour ses smartphones de moyenne gamme. Mais cela pourrait bien changer très rapidement, car nous nous attendons à ce que Vivo sorte le premier smartphone pourvu un scanner d’empreintes digitales intégré dans l’écran, en moins d’une semaine. Un premier teaser officiel qui a fuité aujourd’hui, nous démontre que le téléphone sera probablement présenté le 28 juin prochain au cours du Mobile World Congress Shanghai.

Le teaser, qui peut être vu ci-dessus, ne montre qu’un graphique stylisé d’empreinte digitale passant à travers un rectangle, ainsi que les mots « débloquer l’avenir » en chinois et en anglais.

Cela pourrait, bien sûr, signifier une variété d’autres choses qui ne sont pas liées à un scanner d’empreinte digitale. Mais il y a une semaine, une vidéo en fuite sur le réseau social chinois Weibo nous avait montré un téléphone équipé de la technologie en question. Étant décrit comme le premier à intégrer un scanner d’empreinte digitale sous son écran. Il ne reste plus qu’à attendre la semaine prochaine pour voir ce que l’entreprise chinoise nous réserve comme surprises.

