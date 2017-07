Orange vient de faire tomber le record de débit en 4G

Orange, le célèbre opérateur téléphonique, vient de battre le record de débit en 4G en atteignant les 500 Mbit/s.

Orange, voit l’année 2017 lui sourire de plus en plus. Après avoir été élu meilleur réseau de France selon une étude, il vient de faire tomber le record de débit 4G. Orange vient donc une nouvelle fois de confirmer qu’il est le patron du réseau et de la 4G. La ville de Villefranche-sur-Saône a été témoin de ce record battu. En effet, c’est dans cette petite ville qu’Orange a atteint 680 Mbit/s de débit théorique et 500 Mbit/s en débit réel. Pour vous donner une idée de l’ampleur de l’exploit réalisé, en 2016, SFR avait battu le record en atteignant 337,5 Mbit/s. Orange vient donc de pulvériser ce haut fait.

Orange en route vers la 5G ?

Rien n’a été laissé au hasard pour réaliser cette prouesse. En effet, Orange a déployé des moyens colossaux pour atteindre un tel niveau. Avec quatre antennes de réception et en émission ainsi que du 256 QAM (technique visant à moduler l’amplitude du signal), l’entreprise avait toutes les cartes en main afin d’atteindre des sommets, ce qu’elle a réussi à réaliser avec brio. Le téléphone a été également minutieusement choisi : il s’agit du Sony Xperia XZ Premium. Tous ces ingrédients ont permis la réalisation de ce record qui vient confirmer la qualité du réseau Orange. Cette performance remarquable, nous oblige à nous interroger sur la 5G. Ce réseau qui devrait succéder à la 4G+ ne devrait pas tarder à être atteint. Une chose est sûre, si ces performances venaient à se répéter, nos futurs smartphones devraient être équipés de ce réseau, qui sera certainement exceptionnel.

