Orange : top 5 des meilleures Livebox

Orange propose de nombreuses formules d’abonnements afin de répondre efficacement aux besoins de chaque utilisateur. Les « livebox » figurent parmi ses offres phares. C’est d’ailleurs pour cette raison que nous vous proposons aujourd’hui ce top 5. Découvrez alors dans cet article les formules les plus convoitées de l’opérateur en matière de box internet.

Orange Livebox Zen Fibre

Complet, le forfait Orange Livebox Zen Fibre fait profiter d’une connexion Internet à grande vitesse. Comme son nom l’indique, il s’agit d’un abonnement permettant d’accéder au réseau fibre du groupe. Pour cela, le débit descendant et ascendant peuvent atteindre jusqu’à 100 Méga. Sans engagement, cette offre est parfaite pour les utilisateurs qui changent régulièrement de formule d’abonnement. D’ailleurs, elle donne la possibilité d’appeler vers l’international et la France métropolitaine. Un bouquet TV de 160 chaînes est également au programme.

Forfait Orange Livebox Zen Fibre

En savoir plus

Orange Livebox Play ADSL

Offrant un débit jusqu’à 15 Méga en download, la box internet Orange Livebox Play ADSL est idéale pour ceux qui souhaitent bénéficier d’une connexion fluide et stable. Grâce à la technologie ADSL, il est possible de bénéficier de cette offre un peu partout en France. Ce type de connexion est effectivement accessible dans toutes les régions de la métropole. Par ailleurs, il est possible d’appeler ses proches aussi bien en France qu’à l’étranger, et ce, de manière illimitée. Comme la box précédente, celle-ci comporte une centaine de chaînes TV, dont 40 en haute définition.

Forfait Orange Livebox Play ADSL

En savoir plus

Orange Livebox Play Fibre

Le forfait Orange Livebox Play Fibre est fait pour ceux qui ont besoin d’un débit élevé en connexion internet. Grâce à la connexion par fibre optique, il est possible d’atteindre jusqu’à 200 Méga en download et jusqu’à 100 Méga en upload. Sachez que cette formule ne nécessite aucun engagement de la part du client, ce qui en fait une offre idéale pour les internautes à la recherche d’une box qu’ils peuvent utiliser en toute liberté. La box Orange Livebox Play Fibre figure en outre dans ce top 5 dans la mesure où elle comprend également des appels illimités vers les fixes et les mobiles de France et de certaines destinations internationales, dont les Etats-Unis et le Canada.

Forfait Orange Livebox Play Fibre

En savoir plus

Orange Livebox Jet Fibre

Avec son débit descendant jusqu’à 500 Méga, le forfait Orange Livebox Jet Fibre est ce dont on a besoin pour se rendre sur la toile à une vitesse extraordinaire. Avec un tel débit, on peut tout faire sur internet, d’autant plus que le débit ascendant peut aller jusqu’à 200 Méga. Sans engagement, cette offre peut être dégroupée en fonction des besoins de l’utilisateur. Une centaine de châines TV, dont 40 en HD, sont proposées. L’Orange Livebox Jet Fibre comprend des appels téléphoniques illimités vers les fixes et mobiles de France métropolitaine. À cela s’ajoute la possibilité d’appeler vers l’international, et ce, de manière illimitée également.

Forfait Orange Livebox Jet Fibre

En savoir plus

Orange Livebox Zen ADSL

Le forfait Orange Livebox Zen ADSL est un abonnement internet accessible à moins de 29 €. À ce prix-là, on a droit, bien évidemment, à une connexion ADSL de 15 Méga en download et de 1 Méga en upload. Ce forfait est sans engagement pour permettre à l’utilisateur de changer d’offre à n’importe quel moment. Le dégroupage est d’ailleurs possible. Pour la communication voix, on peut effectuer des appels illimités vers les fixes de France et de l’étranger. Ce forfait du groupe Orange offre une capacité d’hébergement de 10 Go ainsi qu’un bouquet TV de 160 chaînes. Pour votre confort visuel, 40 chaînes HD sont également au rendez-vous.

Forfait Orange Livebox Zen ADSL

En savoir plus

Dites-nous en commentaire le forfait Livebox de votre choix !