Oppo R11 : une belle fiche technique avec un zoom 2x

L’Oppo R11 vient d’être présenté. Ce smartphone milieu de gamme a une configuration séduisante avec notamment un zoom 2x pour son double capteur dorsal.

Pas d’Oppo R10, le constructeur chinois passe directement au R11. Tout comme le OnePlus 5, il propose un design qui rappelle immédiatement celui de l’iPhone 7 Plus. Rien d’étonnant quand on sait que OnePlus et Oppo sont assez proches. Qu’en est-il de ses autres caractéristiques ?

Oppo R11 : des caractéristiques premium

Le smartphone Oppo R11 propose un écran AMOLED de 5.5 pouces avec une définition de 1080 x 1920 pixels soit de la Full HD. Cette phablette tournant sous Android 7.1.1 Nougat (avec la surcouche ColorOS) embarque un Qualcomm Snapdragon 660 qui renferme 8 cœurs Kryo 260. Ce SoC est épaulé par 4 Go de mémoire vive. L’Oppo R11 est aussi doté d’un iGPU Adreno 512. L’espace de stockage interne a une capacité de 64 Go qui pourra être étendu avec une carte microSD.

Le R11 d’Oppo dispose d’un double capteur dorsal composé d’un module de 20 mégapixels et d’un autre de 16 mégapixels. La marque promet un zoom optique jusqu’à 2x. En tout cas, il s’agit du premier smartphone d’Oppo à avoir un double capteur photo dorsal. Quant à la caméra frontale, celle de l’Oppo R11 compte 20 millions de pixels.

Enfin, cette phablette est alimentée par une batterie de 2900 mAh. Comme vous pouvez le voir l’Oppo R11 a une fiche technique plutôt convaincante. Reste à savoir son prix. Il sera commercialisé en Chine à partir du 10 juin et son prix devrait être de 485 dollars soit 430 euros. Il faudra sûrement passer par la case importation pour avoir le vôtre car il ne devrait pas être vendu en dehors de la Chine.

Que pensez-vous de ce smartphone ? N’hésitez pas à réagir dans les commentaires !