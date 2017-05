Un Oppo A77 avec une caméra frontale de 16 mégapixels arrive bientôt

Encore une nouveauté pour le constructeur Oppo. Le fabricant chinois de smartphones Oppo est censé lancer prochainement un nouveau smartphone. Baptisé l’Oppo A77, l’appareil sera alimenté par un chipset MediaTek MT6750T et mettra en scène un écran Full HD de 5,5 pouces.

En effet, en terme de nouveauté, le fabricant Oppo n’est pas en reste. Son prochain smartphone appelé, l’Oppo A77 va bientôt faire son apparition. Et sa fiche technique plaira sans doute aux amateurs de photo-phones.

L’Oppo A77 : le nouveau porte-étendard du constructeur chinois

Le flagship disposera d’une mémoire vive de 4 Go. Tandis que sa mémoire interne sera de 64 Go. Cette mémoire sera extensible jusqu’à 128 Go grâce à un port pour carte MicroSD. Avec son poids de 150 grammes, l’appareil sera léger et facile à transporter au quotidien.

L’appareil offrira un support pour deux cartes SIM. Une batterie de 3 200 mAh sera également de la partie. Ce qui offrira une autonomie d’à peu près 15 heures en parole. Un écran IPS LCD d’une diagonale de 5.5 pouces avec une résolution de 1 080 x 1920 pixels. Un processeur MediaTek MT6750T octa-core.

Pour environ 401 pixels par pouce. L’un de ses points forts reste la photographie. L’Oppo A77 embarquera un capteur photo principale de 13 mégapixels. En façade, on retrouvera une caméra de 16 mégapixels pour les selfies. L’appareil tournera sous l’OS Android Nougat 7.0

Les rapports indiquent que le smartphone sera lancé à la fin de ce mois. Les rumeurs font état du 26 mai plus précisément. Et Taiwan sera le premier pays à l’obtenir. Il n’y a pas encore d’informations sur son prix pour le moment.

Que pensez-vous du Oppo A77 ? N’hésitez pas à nous laisser un commentaire et nous reviendrons vers vous le plus vite possible.