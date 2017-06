OnePlus 5 : il y aurait plusieurs versions dont une Lite

Tout le monde attend avec impatience le OnePlus 5 ou plutôt, les OnePlus 5. Une version Lite semble être apparue sur le benchmark Geekbench.

Les informations officielles et non-officielles se multiplient à quelques jours de la présentation du OnePlus 5. Le flagship killer 2017 devrait se décliner en plusieurs modèles dont une version Lite puisque que le Snapdragon 835 est absent de la fiche technique diffusée sur Geekbench.

OnePlus 5 Lite : un Snapdragon 820 et 4 Go de RAM pour la version allégée

On a l’habitude de voir circuler sur le net un modèle doté d’un Qualcomm Snapdragon 835 et d’une mémoire vive de 6 ou de 8 Go. Or, Geekbench met en avant un OnePlus 5 qui embarque un Snapdragon 820 et d’une RAM de 4 Go. Donc cette version sera moins puissante et nous ne pensons pas qu’il s’agit du OnePlus 5 dans la mesure où Qualcomm et OnePlus ont confirmé la présence du Snapdragon 835. Ce serait en tout cas une bonne idée de sortir une version Lite car le prix du prochain OnePlus pourrait être un peu plus élevé que les tarifs des modèles précédents. Ainsi, la firme chinoise toucherait davantage de mobinautes d’autant plus que le Lite semble être plutôt bien équipé. À voir si le prix est aussi convaincant. Cette version devrait être présentée le 15 juin. Patience, il ne reste plus que 9 jours !

En attendant, vous pouvez regarder cette photo officielle où le OnePlus 3T est posé sur le OnePlus 5 pour en déduire la taille de ce dernier ! Apparemment, il devrait être un peu plus petit que le 3T. D’après OnePlus, sa nouvelle mouture sera la plus fine du marché.

Êtes-vous pour ou contre la sortie d’une version Lite ? Dites-le nous dans les commentaires !