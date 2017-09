OnePlus 5 : une édition limitée Jean-Charles de Castelbajac sera disponible !

Le fabricant du OnePlus 5 lance une édition spéciale de son smartphone avec la collaboration de Jean-Charles de Castelbajac pour donner du style à votre smartphone !

OnePlus se voit ajouter un nouveau smartphone dans sa gamme OnePlus 5, cette nouvelle ligne porte le nom de « Callection » et signe une collaboration entre la firme et le créateur Jean-Charles de Castelbajac. Cette toute nouvelle édition du OnePlus 5 proposera un smartphone avec les caractéristiques habituelles, un écran tactile de 5.5 pouces accompagné d’une résolution de 1920 x 1080 pixels. Sous le capot, on trouve un processeur Snapdragon 835, accompagné de pas moins de 8 Go de mémoire vive, pour vous offrir l’une des meilleures expériences possible ! Sans oublier son double capteur photo et ses 128 Go de mémoire interne.

OnePlus 5 : une collaboration pour un tout nouveau design

1Plus est un habitué de ce genre de collaboration et Castelbajac est un créateur visionnaire qui propose un mélange de plusieurs genres, ces œuvres sont souvent très colorés et rappel l’enfance et l’art. On ne s’étonne donc pas que les deux collaborent sur le smartphone. Le OnePlus 5 Jcc+ est proposé avec une coque arrière signée par le créateur, ainsi qu’un texte de ce dernier. Les boutons sont également embellis et proposent plusieurs coloris entre le rouge, le bleu et le jaune.

Ce n’est pas la première fois que la firme propose un smartphone avec un design original, le groupe avait également proposé un 3T en édition spéciale, qui était vendu uniquement dans la boutique parisienne Colette. Cette nouvelle version sera quant à elle disponible sur internet, mais également dans cette même boutique. Le smartphone sera proposé dès le 2 octobre, au prix de 559 euros. Le même prix que l’appareil classique, une bonne nouvelle !

Que pensez-vous de cette édition spéciale du smartphone ? Laissez-nous un commentaire, votre avis nous intéresse !