Les nouvelles offres Sosh sont désormais utilisables en Europe comme en France

Sosh a du nouveau concernant ses offres de forfait. Figurez-vous que les forfaits Sosh sont désormais utilisables en Europe comme en France. Et ce, même même pour les versions bloquées. Les offres de Sosh vous plairont alors jetez-y un œil dès maintenant.

Les forfaits sans engagement de Sosh sont accessibles à tous. Avec les forfaits 2 h 50 Mo à 4.99 €/mois, 50 Mo à 9.99 €/mois. Sans oublier les forfaits 20 Go à 19.99 €/mois et 40 Go à 24.99€/mois. Grâce à ces offres, vous pourrez tous, sans exception envoyer autant de SMS et MMS que vous voudrez à vous contacts.

Il y a des forfaits correspondant à toutes les envies et les habitudes de consommation. Vous profiterez par exemple de 2h d’appels en France métropolitaine vers tous les portables et les fixes avec le forfait 2 h 50 Mo à 4.99 €/mois. Ou vous pourrez disposer plutôt d’appels illimités avec les autres forfaits 50 Mo à 9.99 €/mois, 20 Go à 19.99 €/mois et 40 Go à 24.99€/mois. En ce qui concerne les données mobile, vous aurez entre 50 Mo à 40 Go de data avec les forfaits de Sosh.

Vous pourrez disposer en toute tranquillité de la qualité et de la puissance de tout le réseau mobile Orange (2G, 3G, 4G/4G+) pour vous connecter même à l’extérieur.

Vous pourrez ainsi regarder vos contenus préférés, échanger avec vos amis sur les réseaux sociaux selon vos envies. Depuis, l’Europe, les Dom comme en France métropolitaine cela sera possible.

Ces forfaits de Sosh sont sans engagement. Vous n’aurez donc pas de frais de résiliation à payer si vous voulez changer d’offre.

Caractéristiques des offres de Sosh

Ces forfaits sans engagement comprennent :

• Des appels en France métropolitaine vers tous les mobiles et les fixes

• SMS/MMS illimités 24h/24 en France métropolitaine et vers les DOM

• 50 Mo à 40 Go de data en fonction des forfaits

• Le réseau 4G Orange

• Possibilité d’utiliser les forfaits en Europe comme en France

Pour pouvoir profiter de celles-ci, vous n’avez qu’à cliquer sur le lien ci-dessous.

