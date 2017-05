La nouvelle fuite du Moto Z2 montre le téléphone sous tous les angles

Si le lancement du Moto Z de l’année dernière peut servir d’indication temporelle, alors le Moto Z2 sera probablement dévoilé officiellement au courant du mois prochain, c’est-à-dire, le mois de juin. Cela dit, nous avons déjà ce qui ressemble à une fuite légitime, entre les mains. Une fuite montrant le Z2 protégé dans un étui de protection et sous tous les angles.

Les images du supposé rendu final du Z2 suggèrent que la société n’a aucunement l’intention de suivre la tendance des smartphones borderless de 2017. Car le téléphone est très conforme à ce que son prédécesseur nous a montré l’année dernière. Bien que la place arrondie qui abritait le scanner d’empreintes digitales du Moto Z soit devenu plus ovale, sur le nouveau Moto Z2.

Le Moto Z2 se dévoile entièrement

En outre, sans surprise, les photos qui ont fuité indiquent que le fabricant Lenovo n’a pas l’intention de ramener le port jack de 3,5 mm, car il n’est visible nulle part sur le Moto Z2 ici présent.

Parallèlement au nouveau Moto Z2, la société devrait également présenter des versions rafraîchies d’autres membres de la famille Z2. Il s’agit notamment du Moto Z2 Force, et le Moto Z2 Play, dont nous avons déjà aperçu des images sur la toile. Le Moto Z2 Play qui, d’après les dernières fuites, devrait embarquer un écran de 5.5 pouces. Pour une résolution de 1080 x 1920 pixels. Une mémoire vive de 4 Go, ainsi qu’une capacité de stockage interne de 64 Go. Un scanner d’empreinte digitale et une caméra arrière de 12 mégapixels.

Que pensez-vous de ce Moto Z2 ? N’hésitez pas à nous laisser un commentaire et nous reviendrons vers vous dans les plus brefs délais.