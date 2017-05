Nike : de nouveaux bracelets Apple Watch sont officialisés

Décidément entre Apple et Nike, c’est une grande histoire. Cela a débuté avec le lancement de l’Apple Watch Nike+, ensuite celui de sa nouvelle édition limitée. Et même des coques au design des semelles de la célèbre marque de sport. Voilà qu’on apprend que Nike a décidé de lancer de nouveaux bracelets Apple Watch.

Nike et Apple : la collaboration continue avec quatre nouveaux bracelets Apple Watch

La marque de sport a lancé une nouvelle collection du nom de « Day to Night ». Cette nouvelle collection propose quatre nouveaux bracelets. Ces bracelets sont disponibles en quatre couleurs différentes. De façon à ce que les bracelets puissent être parfaitement assortis aux nouvelles sneakers de la marque de sport. À savoir les baskets Air VaporMax Flyknit.

Cela permettra de pouvoir acheter le bracelet Apple Watch de la même couleur que la basket en question. Les fans de la marque de sport et de la firme de Cupertino seront ravis. Quant à leur disponibilité, la collection de bracelets « Day to Night » sera disponible à partir du 1er juin. Soit au même moment que les baskets Air VaporMax FlyKnit. Les nouveaux bracelets seront disponibles dans les boutiques Nike et sur son site internet. En terme de prix, on parle d’un prix d’environ 50 € en Europe.

