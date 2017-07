Netflix : la plateforme de streaming va finalement accorder une fin à Sense8 avec une surprise spéciale de deux heures

Après avoir été annulé par Netflix au début du mois de juin suite à la sortie de sa deuxième saison, Sense8 obtiendra finalement une fin en bonne et due forme. La célèbre plateforme de streaming a finalement cédé face aux exigences des fans de la série. Elle a ainsi décidé de commander une fin. Sous forme d’un épisode spécial de deux heures.

En effet, après l’annulation de la série Sense8 par Netflix, les fans ont fait entendre leur mécontentement. Si bien que le géant du streaming ait été obligé de céder aux exigences des fans. Il a décidé de commander une fin sous forme d’un épisode spécial de deux heures. Il sera diffusé en 2018, tel qu’annoncé par une lettre du créateur Lana Wachowski sur la page Facebook de l’émission.

Sense8 : la série aura finalement droit à une fin grâce à Netflix

La nouvelle est particulièrement inattendue étant donné que Netflix a précédemment posté une réponse à la multitude de campagnes de fans une semaine après l’annulation en disant avec désagrément : « Nous avons essayé pendant longtemps et de toutes nos forces, ici à Netflix , de faire fonctionner la série, mais malheureusement, nous ne le pouvons pas. » Le spectacle a été félicité pour son casting de personnages incroyablement diversifié, mais ce prestige signifiait que Sense8 était également l’un des spectacles les plus chers à la télévision. D’après certaines estimations, on parlait d’un montant de 9 millions de dollars par épisode, ce qui aurait peut-être contribué à l’annulation de la série.

On ne sait pas exactement ce qui a changé exactement durant les semaines précédentes pour que Netflix décide finalement de ramener un dernier épisode pour Sense8. Quoi qu’il en soit les fans du spectacle qui ont été déçus par le cliffhanger de la saison 2 vont au moins pouvoir se réconforter du fait que la série aura droit à une sorte de fermeture officielle.

