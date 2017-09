NetExplorer une alternative au Cloud pour le partage et stockages de fichiers sécurisés

C’est lors d’une interview avec FrenchWeb que Bertraband Servary, Directeur Général de NetExplorer présente son système. On vous en dit plus !

NetExplorer propose un service de stockage et de partage de données sécurisées pour les entreprises. Depuis 10 ans déjà, l’entreprise travaille dans ce domaine, c’est une plateforme collaborative qui présente une alternative au Cloud. Les entreprises peuvent stocker des dossiers, les consultés, les édités et les partagés. Un point important pour NetExplorer est de pouvoir manipuler les dossiers mis en réseau sans forcément être connecté à internet. Le service haut de gamme propose aux entreprise de consulter leurs données n’importe quand.

Pourquoi se tourner vers NetExplorer ?

En septembre 2017, le produit de la firme connais plusieurs améliorations. Après un an et demi de développement, la nouvelle version propose une plateforme plus intuitive et un design revu, ce qui permet aux utilisateurs de s’y retrouver plus facilement. Le point le plus important reste que l’on peut désormais inviter des participants sur la plateforme via leur adresse mail. Le plus gros avantage de NetExplorer est que la firme base ses datas centers en France, ce qui permet à l’entreprise de garantir une proximité avec ses clients et un accompagnement plus personnalisé.

NetExplorer vous permet donc de stocker des fichiers sans aucune limite de taille, attention tout de même à ne pas dépasser la limite de votre abonnement. L’entreprise propose des espaces de stockages de 10 Go à 2 To, ce qui vous permet de bien choisir la solution appropriée à vos besoins. Le système est compatible avec WebDAV et vous permet de gérer vos documents via votre navigateur web, ou l’application NetSync ! Vous pouvez également contrôler le niveau de sécurité du système en choisissant d’activer ou de désactiver la synchronisation avec NetSync et d’indiquer les adresses IP autorisées à se connecter sur différentes plages horaires.

Et vous, avez-vous déjà eu recours à NetExplorer ? Dites-le-nous en commentaire.