Nabilla lance sa propre collection de coques pour smartphones en collaboration avec Coque Officielle

Nabilla Benattia, la star de téléréalité connue pour sa célèbre expression « Allô ! Non, mais allô quoi !… » a décidé de surprendre à nouveau ses fans. En effet, elle vient de lancer sa propre collection de coques pour smartphones en collaboration avec Coque Officielle. Ses fans pourront maintenant se procurer des coques à son image.

Les coques en question sont vendues en ligne sur une boutique officielle spécialement conçue pour elle sur la plateforme Coque Officielle. Pour ceux qui ne connaissent pas, Coque Officielle est une plateforme en ligne qui a été créée par EB Telecom, une jeune start-up parisienne. Elle est devenue leader en matière de personnalisation de coques en ligne. Et aujourd’hui, elle a décidé de collaborer avec Nabilla afin de créer des coques pour smartphones à son effigie.

Nabilla : sa collection de coques personnalisées à son effigie

La star a décidé de faire les choses bien. Figurez-vous que la plupart des modèles de smartphones ont droit à leur coque Nabilla. Qu’il s’agisse de HTC, Sony, LG, Apple ou encore Wiko, il est possible de commander une coque correspondant à son modèle de smartphone. Il est possible de trouver aussi bien une coque pour un téléphone qui vient tout juste de sortir que pour un plus ancien.

À partir de votre modèle de smartphone, vous pouvez personnaliser le design comme vous le souhaitez. Vous avez déjà à votre disposition une vingtaine de modèles de coques disponibles. Il ne vous restera plus qu’à choisir une des photos de Nabilla, mais également celles de son compagnon Thomas et de Pita, son chihuahua.

En ce qui concerne le prix, on table sur 19,90 € la coque. Coque Officielle s’occupe de l’impression dans ses locaux à Paris. Les coques seront fabriquées à la demande et livrées sous 48 heures maximum.

Vous pouvez faire un tour sur le site de Coque Officielle en cliquant sur ce lien.

Que pensez-vous de ces coques ? Dites-le nous en commentaire.