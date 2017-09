MyKronoz, les meilleures montres connectées du moment

Quelle smartwacth MyKronoz adopter actuellement ? Voilà une question qui mérite des réponses claires aujourd’hui. Découvrez alors dans ce comparatif les meilleurs modèles de montre connectée de la marque en ce moment.

MyKronoz ZeCircle 2 Marron

La MyKronoz ZeCircle 2 Marron est une montre connectée fonctionnelle. Ce modèle vous séduira par son design sobre plus ou moins semblable à celui d’une montre conventionnelle. Pouvant être appariée avec un smartphone Android et iOS, la MyKronoz ZeCircle 2 Marron offre des fonctions utiles au quotidien. Elle permet notamment de suivre les activités physiques grâce à de multiples capteurs intelligents. Pour cela, on peut analyser la qualité du sommeil, compter le nombre de pas, etc. Cette smartwatch pas cher adopte un écran tactile couleur de 240 x 198 px afin que vous puissiez lire les notifications.

MyKronoz Zefit 2 Pulse Blanc et Or

La montre connectée MyKronoz Zefit 2 Pulse Blanc et Or est un modèle parfait pour tout le monde. Dotée de fonctions intéressantes, elle vous rendra la vie plus confortable. En effet, elle est bardée de capteurs pour le suivi des activités physiques (podomètre et cardiofréquencemètre). Pour l’affichage, il est question d’un écran tactile LCD. La MyKronoz Zefit 2 Pulse Blanc et Or est une smartwatch étanche qui offre 10 jours d’autonomie grâce à sa batterie L-Ion 200 mAh. Elle notifie des appels manqués et entrants. Sans oublier les notifications de SMS et d’activités sur les réseaux sociaux, notamment, Facebook et Twitter.

MyKronoz ZeWatch 3 Noir

Elégante, la MyKronoz ZeWatch 3 Noir arbore un écran OLED de 64 x 96 px. Celui-ci permet de voir les différentes notifications émises par le smartphone (SMS, Facebook, Twitter, etc.) Pour que vous puissiez garder la forme, un podomètre est de la partie. À cela s’ajoute une fonctionnalité d’analyse du sommeil. Compatible Android et iOS, la MyKronoz ZeWatch 3 Noir offre 4 jours d’autonomie avec sa batterie Li-Ion de 200 mAh. La synchronisation avec le smartphone est assurée par une puce Bluetooth 4.0. Comme tous les modèles présentés précédemment, elle est étanche à l’eau et à la poussière.

MyKronoz ZeCircle Premium Noir

La MyKronoz ZeCircle Premium Noir est une smartwatch particulièrement élégante. Son look ressemblant à celui d’une pièce d’horlogerie haut de gamme vous plaira à coup sûr. Pouvant être appariée avec un smartphone Android et iOS, cette montre connectée MyKronoz vous fera plonger dans l’écosystème de ces deux systèmes d’exploitation dédiés à la mobilité. En ce qui concerne son alimentation, elle est fournie par une batterie de 55 mAh qui procure une autonomie de 5 jours. L’affichage, quant à lui, est servi par un écran tactile OLED de 32 x 64 px. Enfin, sachez que cet accessoire vous tient au courant de vos SMS et notifications émises par les réseaux sociaux.

MyKronoz ZeRound Noir

Pratique, la MyKronoz ZeRound Noir vous permet d’exploiter au maximum les fonctions de votre smartphone Android, iOS ou Windows. Elle dispose d’un écran LCD de 1,2 pouce d’une résolution de 240 x 204 px. Tactile, celui-ci vous permet de voir les notifications d’appels, de SMS/MMS et d’activités sur les réseaux sociaux, pour ne citer que celles-là. Ce modèle convient aux sportifs et aux utilisateurs ordinaires en raison de la présence de nombreux capteurs pour l’évaluation des activités physiques. Côté alimentation, elle offre une autonomie de 3 jours et est dotée d’une batterie de 300 mAh.

