Les mises à jours iOS 11 ne ralentissent pas votre iPhone

Avec la sortie d’iOS 11, les utilisateurs de la firme à la pomme qui possèdent des modèles moins récents se plaignent du fait que leur appareil soit ralenti, mais ce n’est pas le cas !

A chaque nouvelle version de iOS, c’est la panique, les personnes qui possèdent un iPhone d’ancienne génération se plaignent de la lenteur de leur appareil après la mise à jour ou encore du fait que leur smartphone soit devenu obsolète (cas plus rare). Mais finalement, les update des systèmes d’exploitations ne ralentissent pas les anciens modèles, sinon pourquoi les proposés ?

Apple fait tout pour mettre votre iPhone à la page

C’est Futuremark qui a réalisé une étude sur plus de 100 000 points collectés sur 7 modèles différents d’iPhone qui tournent sur 3 versions d’iOS et les mises à jour n’ont pas vraiment d’impact sur les performances du smartphone. Le seul petit problème reste l’optimisation de l’appareil par rapport à l’OS. iOS 11 tournera inévitablement mieux sur iPhone 7 et 8 que sur la version 5, même si ce dernier supporte finalement très bien la mise à jour.

Apple essaye toujours de proposer son OS sur maximum de smartphone, ce qui est un avantage considérable par rapport à Android. Ce dernier peine toujours à déployer ses nouveaux OS, par exemple, Android Oreo 8.0 mettra certainement plus d’un an pour devenir l’OS Android le plus répandu sur les appareils, tout comme ça a été le cas avec Nougat.

Et vous, vous pensez avoir des soucis avec votre OS ? Dites-le nous en commentaire !