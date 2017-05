Meizu M5c, le nouveau téléphone de la marque chinoise

Meizu vient d’annoncer l’arrivée d’un nouveau smartphone. Il s’agit du Meizu M5c, un téléphone se positionnant visiblement sur l’entrée de gamme.

Ça y est, le Meizu M5c est officiel ! Il vient d’être présenté par la marque chinoise et ses caractéristiques techniques sont respectables pour un smartphone qui sera sans doute vendu autour des 200 euros.

Lumière sur les caractéristiques du Meizu M5c

Le Meizu M5c est le premier flagship de la marque à tourner sous Flyme 6 OS. Il disposera de l’intelligence artificielle One Mind AI. Ce téléphone chinois embarque un écran de 5 pouces d’une définition de 720 x 1280 pixels, un processeur Quad Core cadencé à 1.3 GHz, 2 Go de RAM et une puce graphique Mali-T720. La mémoire interne de 16 Go peut être étendue jusqu’à 256 Go avec une carte microSD. Le M5c prend en charge la 4G LTE et le Wi-Fi 802.11 a/b/g/n. Il est également doté du Bluetooth 4.0, d’un GPS et d’un port microUSB 2.0. Un lecteur d’empreintes digitales est présent sur la façade avant. Son APN dorsal compte 8 millions de pixels (f/2.0) et sa caméra frontale recense 5 mégapixels. Comme beaucoup de smartphones chinois, celui-ci peut accueillir une deuxième SIM. Enfin, le Meizu M5c est pourvu d’une batterie de 3000 mAh non amovible.

Il propose un design similaire aux autres téléphones de la marque. Nous savons pour le moment que son épaisseur est de 8.3 mm et qu’il pèse 135 g.

Comme vous pouvez le voir, le M5c a une configuration correcte sans plus. Il devrait dépasser les frontières du marché chinois et débarquer chez nous. Cinq coloris sont disponibles : noir, or, rouge, bleu et rose. Si vous n’êtes pas un consommateur exigeant, ce smartphone pourra vous convaincre.

Que pensez-vous de la fiche technique du Meizu M5c ? Dites-le nous dans les commentaires !