Lumière sur Djingo, l’assistant vocal d’Orange qui entend bien concurrencer Amazon Echo et Google Home

Orange a profité de son Show Hello pour annoncer Djingo, un assistant vocal. De par les fonctions qu’il propose, il est plus ou moins comparable avec Amazon Echo ou Google Home.

Avec le lancement de Djingo, Orange lance les hostilités. Le Show Hello parisien aura été choisi, à juste titre, comme le théâtre de ce début d’offensive. Comme à l’accoutumée, la conférence aura été marquée par les multiples annonces du groupe. Stéphane Richard, l’homme fort de la firme, n’a pas présenté de nouvelle box à proprement parler. Sans doute pratiquement toute l’équipe était-elle entière focalisée sur le déploiement d’un assistant vocal. Il faut dire que le groupe mise beaucoup sur le succès de cette application. En particulier, il voudrait bien marcher sur les pas de Google Home et Amazon Echo. Mais Djingo sera-t-il à la hauteur de ses concurrents directs ? La question vaut d’être posée. En fait, ses fonctions sont les clones de celles de Google Home ou Amazon Echo. Entre autres similitudes, il faut prononcer « OK Djingo » pour interpeller l’assistant français et « Ok Google » pour le concurrent californien…

Djingo se démarque un tout petit peu de ses concurrents

Il est très difficile de dire ou même de supposer que les fonctionnalités propres à Djingo suffiront pour gagner rapidement du terrain. Toujours est-il que l’assistant vocal d’Orange est en cours de développement, et il est vraisemblable que d’autres fonctionnalités viendront l’enrichir. Pour l’heure, Djingo propose, en plus des fonctionnalités classiques comme l’envoi de SMS ou la lecture de musique, la possibilité de connaître le nombre de tweets, avec un hashtag spécifique. Il y a également les commandes spécifiquement adaptées au marché français, à l’image de la faculté de commander des plats sur Frichti ; l’hypothèse d’une collaboration avec d’autres acteurs similaires, dont Uber notamment, n’est pas invraisemblable.

Quant à vous, comment qualifiez-vous les prestations d’Orange en général ?