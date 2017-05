Light Phone : un téléphone qui ne sert pratiquement qu’à… téléphoner

Avec son Light Phone, les designers Joe Hollier et Kaiwei Tang vont surfer sur la vague des téléphones minimalistes pour les utilisateurs qui veulent renouer avec le monde extérieur.

Le Light Phone s’apprête à aller plus loin que le Nokia 3310 en proposant à son utilisateur beaucoup moins de fonctionnalités. Il s’agit d’un téléphone détox, ce qui signifie que vous allez devoir vous contenter du minimum.

Light Phone : appeler et regarder l’heure, rien de plus

À première vue, il ressemble à un badge pour rentrer dans son lieu de travail. Une fois allumé, l’écran LCD et le clavier numérique apparaissent. Le Light Phone a cette fois l’allure d’une calculatrice. On est donc sur un téléphone au design particulièrement sobre qui ne tombe à aucun moment dans l’excès.

Pour être plus précis, il va seconder votre smartphone. Vous allez pouvoir transférer les appels de ce dernier vers l’appareil. Il vous suffit d’avoir l’application associée sur votre téléphone. Ainsi, le Light Phone va vous permettre de retrouver le monde extérieur et de laisser toutes vos applis et autres fonctionnalités secondaires chez vous, dans votre smartphone.

Il a trois fonctions : appel, stockage de 9 numéros et horloge. Rien de plus. Pas d’applications, pas de web, pas de jeux vidéos même s’il fonctionne sous Android. Enfin, il s’agit plutôt d’une version modifiée. Le Light Phone passe par le réseau GSM 2G et dispose d’une carte SIM. Son autonomie est de trois jours.

Cet appareil est proposé en blanc et en noir. Il est disponible en précommande et vous devrez débourser 150 euros pour avoir le vôtre.

