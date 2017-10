LG V30 : plus solide que ça tu meurs !

Le LG V30 a été la nouvelle cible de la chaîne Youtube JerryRigEverything. Il a particulièrement bien résisté à la séance de torture.

La bête de LG est déjà sorti aux États-Unis mais il faudra attendre le début du mois de décembre pour le trouver en France. Spécialisée dans ce genre de tests, JerryRigEverything a décidé de voir si le LG V30 était solide et il s’en sort admirablement bien.

LG V30 : l’un des smartphones les plus résistants de l’année

Comme d’habitude, il y a eu trois étapes. Pour commencer, la célèbre chaîne Youtube a testé la résistance du V30 aux rayures. Pour rappel, c’est un verre Gorilla Glass 5 qui se trouve sur ce téléphone. En théorie, il est résistant jusqu’au niveau six sur l’échelle de Mohs et cela est également le cas en pratique comme on peut le constater sur la vidéo. Le constat est le même avec l’iPhone 8 et le Samsung Galaxy Note 8. La caméra frontale fait preuve également d’une belle résistance qui s’explique par le fait qu’elle est recouverte par le même verre. Le cutter fait peu de dégâts sur la face arrière si l’on ne parle pas du lecteur d’empreintes digitales puisque celui-ci ne fonctionne plus après le test.

Vient ensuite l’étape de la brûlure avec un briquet sur l’écran. C’est au bout de 10 secondes que l’écran craque et comme il s’agit d’une dalle OLED, les marques laissées ne s’effaceront pas.

Enfin, JerryRigEverything essaye de plier à mains nues le LG V30. Évidemment, il se courbe mais pour le youtubeur, ce n’est rien du tout et le terminal continue de fonctionner.

En somme, le LG V30 est un modèle de solidité, encore une qualité pour le smartphone de LG !

Que pensez-vous de ce test ? Dites-le nous dans les commentaires !