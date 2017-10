LG V30 : l’iPhone X/Galaxy Note 8-killer débarquera début décembre 2017 !

Le LG V30 a fait sensation lors de l’IFA 2017. Nous avons été particulièrement séduit par le nouveau bébé de la firme sud-coréenne, preuve en est notre élogieuse prise en main. Nos confrères de Phonandroid ont contacté LG et la firme leur a répondu que le V30 sera disponible en France début décembre.

Le LG V30 ne fera pas d’apparition sur le marché français ce mois-ci. Il faudra encore attendre pour se l’offrir. Écran FullVision de 6 pouces au ratio 18:9 d’une définition de 1440 x 2880 pixels (537 ppp), Snapdragon 835, double capteur photo avec ouverture focale f/1.6, le dernier terminal de la marque peut sans problème concurrencer l’iPhone X ou le Samsung Galaxy Note 8 pour ne citer qu’eux.

LG V30 : pas avant décembre 2017 en France

Pendant l’IFA 2017, LG parlait d’une sortie à la mi-octobre mais il va falloir être patient car le constructeur aurait repoussé la date de sortie de son téléphone au mois de décembre 2017. L’information est donnée par Phonandroid qui a directement contacté l’entreprise. Aucune raison n’a été donnée.

Pour rappel, le LG V30 est doté d’une dalle FullVision compatible HDR10 d’une définition de 1440 x 2880 pixels et d’une résolution de 537 ppp. Il embarque un Snapdragon 835 (2.45 GHz / 1.9 GHz) soutenu par 4 Go de mémoire vive. L’utilisateur a 64 Go de stockage à sa disposition.

Le double capteur dorsal compte 16 et 13 millions de pixels pour une ouverture exceptionnelle de f/1.6. Ce dispositif peut filmer en 4K. La caméra frontale a, quant à elle, une définition de 5 millions de pixels. La qualité sonore est aussi au rendez-vous puisque LG a travaillé avec Bang & Olufsen.

Comptez-vous acheter le LG V30 ? Que pensez-vous de ce report ? N’hésitez pas à nous laisser un commentaire, on a hâte de vous lire !