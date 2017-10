LG présentera son LG V30 pour la première fois en France !

Si vous attendiez avec impatience de pouvoir découvrir le LG V30 de la firme, ce dernier sera présent lors du Geek’s Live 2017 !

Vous avez envie de découvrir le prochain flagship de LG ? Il faudra alors vous rendre au Geek’s live 2017 pour le voir de plus près. Le LG V30 sera présent au salon le 14 octobre prochain. Entre réel et virtuel, c’est le thème de l’événement Geek’s Live, qui vous donne rendez-vous pour découvrir des marques mais également des startups et des personnalités influentes dans le secteur des innovation technologiques. Cette événement parisien propose du high-tech et du gaming pour vous permettre de vous mettre à la page des dernières nouveautés. Cette année, on pourra y découvrir pour la première fois en France, le LG V30 !

LG V30 : première apparition en France à la Geek’s Live

Alors que le smartphone avait été présenté lors de l’IFA de Berlin, le smartphone se montre enfin en France. Le LG V30 est un smartphone borderless de 6 pouces, il se place dans la catégorie des smartphones premium et pourrait très bien se faire une place au côté du Galaxy Note 8, Mi Mix 2 et même l’iPhone X.

Pour rendre son smartphone encore plus performant, LG l’équipe d’un processeur Qualcomm Snapdragon 835 octa-core et d’une mémoire vive de 4 Go, il va sans dire que le smartphone saura offrir une fluidité exceptionnelle. Pour ce qui est des photos, il propose un capteur principal de 16 mégapixels et une caméra frontale de 13 mégapixels. Il embarque également 64 Go de mémoire vive et une batterie de 3300 mAh. Donc, si vous souhaitez tester l’appareil, on vous conseille de participer à l’événement !

Que pensez-vous du LG V30 ? N’hésitez pas à nous laisser votre avis en commentaire !