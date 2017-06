LG fabriquera probablement le prochain smartphone Pixel de Google

LG pourrait remplacer HTC en tant que fabricant d’au moins un des prochains smartphones Pixel de Google, connu sous le nom de code « taimen » en interne. 9to5Google a creusé et a constaté que LG pourrait être profondément impliqué dans la fabrication et la création du nouveau smartphone taimen.

L’éditeur de d’Android Police, David Ruddock, a également confirmé séparément que LG fabriquerait le prochain Taimen. Pourquoi Google ira-t-il avec LG au lieu de HTC ? 9to5Google souligne qu’une rumeur sortie plus tôt cette année a spéculé que Google voulait investir dans les écrans OLED flexibles de LG pour son prochain téléphone. Cela pourrait expliquer ce changement soudain.

Google Pixel : LG remplacerait HTC et serait le fabricant du prochain smartphone

D’autres rumeurs disent que Google ne serait pas satisfait du rythme de fabrication de HTC, étant donné que les Pixel et Pixel XL ont connu de graves retards d’expédition. Le Pixel de 128 Go par exemple n’était pas en stock pendant près de deux mois. À l’époque, Google avait déclaré que la demande avait « dépassé ses attentes ».

D’après des rumeurs précédentes, Google était censé développer trois nouveaux smartphones. Les successeurs directs des Pixel et Pixel XL, ainsi qu’un smartphone plus grand que le Pixel XL. Cependant, il a été rapporté qu’il n’y aurait plutôt que deux smartphones cette année. Le Pixel XL 2 porterait plutôt le nom de code de taimen. Tandis que l’autre Pixel aura comme nom de code « le doré jaune ». Pour l’instant, c’est tout ce que nous connaissons sur ces appareils, mais nous en saurons plus d’ici les semaines à venir.

Que pensez-vous de ce changement ? N’hésitez pas à nous laisser un commentaire et nous reviendrons vers vous dans les plus brefs délais.